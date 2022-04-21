«Зачем фирма, у которой кроме долгов ничего нет?»: в «Арктике Сити» ответили на обвинения в рейдерском захвате

В ГК «Арктика Сити», которая до конца прошлой недели предоставляла в аренду «ЭкоТранс-Н» спецтехнику для вывоза мусора, ответили на все обвинения в свой адрес. Там еще раз объяснили, что вынуждены были изъять свои автомобили из-за просроченных платежей на сумму около 15 миллионов рублей.

— «ЭкоТранс-Н», имея возможность платить за аренду, отказался платить. И примерно за две недели до этого они не платили за ремонт автомобилей, гробя автомобили АО «Энергосилы» (партнер ГК «Арктика Сити». — Прим. ред.). При этом эксплуатировали они их на полную, довольно так хорошо, жестко, но при этом не ремонтируя, — рассказал НГС исполнительный директор ГУ «Арктика Сити» Александр Волков.