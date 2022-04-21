«Зачем фирма, у которой кроме долгов ничего нет?»: в «Арктике Сити» ответили на обвинения в рейдерском захвате
Там опровергли информацию об обысках в их офисе
В ГК «Арктика Сити», которая до конца прошлой недели предоставляла в аренду «ЭкоТранс-Н» спецтехнику для вывоза мусора, ответили на все обвинения в свой адрес. Там еще раз объяснили, что вынуждены были изъять свои автомобили из-за просроченных платежей на сумму около 15 миллионов рублей.
— «ЭкоТранс-Н», имея возможность платить за аренду, отказался платить. И примерно за две недели до этого они не платили за ремонт автомобилей, гробя автомобили АО «Энергосилы» (партнер ГК «Арктика Сити». — Прим. ред.). При этом эксплуатировали они их на полную, довольно так хорошо, жестко, но при этом не ремонтируя, — рассказал НГС исполнительный директор ГУ «Арктика Сити» Александр Волков.
По его словам, «ЭкоТранс» якобы предпочел заплатить деньги своим владельцам — ГК «ВИС», а не «Энергосиле». Это и стало поворотным моментом для компании.
— «Энергосиле» стало понятно, что платить вообще не собираются, хотя компания предупредила: этот платеж принципиальный, поскольку есть проблемы с лизинговой фирмой, и что нам необходимо погасить до 15 апреля, иначе есть риск лишиться автомобилей в лизинге. Нам покивали головой и не заплатили, — добавил Волков.
Исполнительный директор ГК «Арктика Сити» опроверг информацию некоторых СМИ о том, что в офисе компании проходят обыски по делу о забастовке мусорщиков. Скептически он отнесся и к заявлениям гендиректора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, назвавшей забастовку «рейдерским захватом», выгодным бенефициарам «Энергосилы».
— Зачем захватывать фирму, у которой кроме 2 миллиардов долгов ничего нет? — дополнил коллегу заместитель исполнительного директора ГК «Арктика Сити» Евгений Книжник.
По словам Александра Волкова, он договорился на сегодняшний вечер встретиться с одним из акционеров ГК «ВИС»
— Никак со мной не хотели встречаться, но я договорился. Мы встречаемся и пытаемся о чем-то договориться. Я работаю в городе довольно давно, уже 16 лет, и невывоз мусора для меня неприемлем. Но то, как была сделано работа за последние три года, это тоже вызывает нарекания, — заметил он.
ГК «Арктика Сити» специализируется на вывозе отходов и включает в себя несколько юридических лиц: ООО «Айсберг», ИП Волкова И. А., ООО «Арктика». Среди их клиентов был и «ЭкоТранс-Н». По итогам 2021 года выручка компании составила 34,6 миллиона рублей, убыток — 11,3 миллиона рублей. В системе «Контур.Фокус» есть пометка о том, что АО «Арктика Сити» находится в стадии ликвидации с 2020 года.
Мусороперевозящая компания «ЭкоТранс-Н» в качестве подрядчика «Экологии-Новосибирск» обслуживает правобережье. С регоператором компания связана через конечных владельцев — ГК «ВИС», Юрия Туктарова и Игоря Фраинта. По итогам 2021 года выручка «ЭкоТранса-Н» составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 38 миллионов.
«Экология-Новосибирск» с 2016 года является регоператором по обращению с отходами. Согласно сервису, выручка компании за 2020 год составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона. С февраля в отношении компании введена процедура наблюдения. Ее общий долг составляет более 2 миллиардов рублей, 700 миллионов из них — перед ГК «Арктика Сити», которая предоставляла «ЭкоТрансу-Н» транспорт в аренду.
Напомним, забастовка водителей и операторов компании «ЭкоТранс-Н», пожаловавшихся на нехватку спецтехники и низкие зарплаты, идет в Новосибирске уже третий день.