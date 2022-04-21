Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски в своем кабинете с мусорной забастовкой

Исполнительный директор крупной управляющей компании «МКС-Новосибирск» Иван Волков прокомментировал НГС обыск в его рабочем кабинете, который прошел 20 апреля.

— Обыск был проведен в моем кабинете, на мой взгляд, непонятными людьми с непонятной целью. Я считаю, что это заказное дело, в обстоятельствах которого будет разбираться Следственный комитет. В ближайшее время заявление будет написано [главе Следственного комитета России Александру] Бастрыкину лично. Я думаю, что он разберется, — заявил НГС Иван Волков. По его словам, заявление на имя главы СК будет подано в начале следующей недели.