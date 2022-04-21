Директор «МКС-Новосибирск» связал обыски в своем кабинете с мусорной забастовкой
Он планирует пожаловаться главе СК Александру Бастрыкину
Исполнительный директор крупной управляющей компании «МКС-Новосибирск» Иван Волков прокомментировал НГС обыск в его рабочем кабинете, который прошел 20 апреля.
— Обыск был проведен в моем кабинете, на мой взгляд, непонятными людьми с непонятной целью. Я считаю, что это заказное дело, в обстоятельствах которого будет разбираться Следственный комитет. В ближайшее время заявление будет написано [главе Следственного комитета России Александру] Бастрыкину лично. Я думаю, что он разберется, — заявил НГС Иван Волков. По его словам, заявление на имя главы СК будет подано в начале следующей недели.
Директор «МКС-Новосибирск» добавил, что у него есть несколько версий причин произошедшего: одна из них — давление в связи с мусорным конфликтом в Новосибирске.
— У меня есть версия, что нас пытаются аффилировать с мусорным конфликтом с «Арктикой Сити», возможно, оттуда ветер дует, и нас таким образом вынуждают сделать то, что хочет регоператор, — отметил Волков.
Исполнительный директор «МКС-Новосибирск» Иван Волков приходится родным братом исполнительному директору ГУ «Арктика Сити» Александру Волкову. Родственные связи корреспонденту НГС подтвердил Александр Волков. В начале текущей недели компания «Арктика Сити» изъяла свои автомобили, предоставленные в аренду региональному оператору по вывозу мусора компании «Экология Новосибирск» из-за просроченных платежей. В результате около ста рабочих объявили забастовку, спровоцировав проблемы с вывозом мусора с правобережья Новосибирска.
21 апреля стало известно об обысках, которые прошли в управляющей компании «МКС-Новосибирск». По информации издания «Родные берега», обыск связан с возбужденным ранее уголовным делом о растрате и присвоении средств.