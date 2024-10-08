НОВАТ открыл продажи билетов на «Щелкунчика» на декабрь — цена достигает 12,5 тысячи

Поход на балет для многих сибиряков важная новогодняя традиция Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский театр оперы и балета сегодня, 8 октября, открыл продажи билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» (6+). Постановка будет идти в хореографии Григоровича. Такая же постановка идет в Большом театре.

Билеты уже начали раскупать.

Самый дорогой вариант сейчас — на 30 декабря Источник: novat.ru











По 500 рублей продаются места для инвалидов Источник: novat.ru











На 31 декабря продажи театр пока не открыл. В театре корреспонденту НГС напомнили, что на сайте динамическое ценообразование — чем больше интерес к спектаклю и меньше остается билетов, тем выше цена.

— Просим не откладывать покупку билетов на предновогодние и новогодние показы спектаклей на последние дни. Сегодня отличные цены и большой выбор, — подчеркнули в театре.

При этом в НОВАТе добавили, что всегда есть и варианты дешевых билетов. Цена начинается с 500 рублей, но это на места для инвалидов. Например, в бельэтаж сейчас можно купить билеты от 2000 рублей, в высокий партер — от 3000 рублей. Самые дорогие билеты сейчас на 30 декабря на 18:00 в партер по 12 500 рублей. Это цены на 8 октября.

В предновогодние и новогодние дни театр планирует провести более 23 показов балета.