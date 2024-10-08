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Культура НОВАТ открыл продажи билетов на «Щелкунчика» на декабрь — цена достигает 12,5 тысячи

НОВАТ открыл продажи билетов на «Щелкунчика» на декабрь — цена достигает 12,5 тысячи

Самый дешевый билет стоит 500 рублей

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10 комментариев

Поход на балет для многих сибиряков важная новогодняя традиция

Новосибирский театр оперы и балета сегодня, 8 октября, открыл продажи билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик» (6+). Постановка будет идти в хореографии Григоровича. Такая же постановка идет в Большом театре.

Билеты уже начали раскупать.

Самый дорогой вариант сейчас — на 30 декабря

По 500 рублей продаются места для инвалидов

На 31 декабря продажи театр пока не открыл. В театре корреспонденту НГС напомнили, что на сайте динамическое ценообразование — чем больше интерес к спектаклю и меньше остается билетов, тем выше цена.

— Просим не откладывать покупку билетов на предновогодние и новогодние показы спектаклей на последние дни. Сегодня отличные цены и большой выбор, — подчеркнули в театре.

При этом в НОВАТе добавили, что всегда есть и варианты дешевых билетов. Цена начинается с 500 рублей, но это на места для инвалидов. Например, в бельэтаж сейчас можно купить билеты от 2000 рублей, в высокий партер — от 3000 рублей. Самые дорогие билеты сейчас на 30 декабря на 18:00 в партер по 12 500 рублей. Это цены на 8 октября.

В предновогодние и новогодние дни театр планирует провести более 23 показов балета.

В Москве цены на билеты на «Щелкунчика» начинаются с 15 тысяч и могут обойтись даже дороже 100 тысяч рублей для тех, кто непременно хочет попасть на этот балет. НГС посмотрел, за что люди готовы платить такие деньги.

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Комментарии
10
Mr. President
39 минут
отличная цена, если учитывать что говорит росстат: В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 26 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек
Гость
29 минут
Это замечательно, что билеты начинают раскупать в день продаж, еще бы люди научились одеваться в театры. Я понимаю, что постановка в каком-нибудь красном факеле местных артистов у нас многими воспринимается как "я пошел после работы в том, в чем хожу каждый день, шо я вам тут еще и платье должна купить", но хоть на балет или оперу выходного дня приобретите себе наряд, хотя бы скромное черное платье, или хоть к костюму брошь что ли прилепите, хватит ходить в водолазках, будто это вся роскошь вашего гардероба, неужели так себя не любите, жаль лишнюю тряпочку купить себе? и туфли в пакете притащите, переобуйте свои болотные сапоги в снегу и реагентах. Смотреть тошно. А вообще, театр оперный это хороший повод купить себе наряд, вы же, женщины, делаете себе раз в год маникюр на новый год, чтобы телевизору его показать, видимо, вот покажите себя в театре при параде. Для особенных даже в правилах посещения театров есть то, в чем желательно приходить, ведь пока и в чунях пускают все еще, есть экземпляры, которые в костюме адидас могут прийти, так еще и на видное место сесть, чтобы все их лучше увидели.
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