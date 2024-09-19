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Культура «Я — девочка-конфетка»: песня сибирячки попала в сериал популярного режиссера — где его смотреть

«Я — девочка-конфетка»: песня сибирячки попала в сериал популярного режиссера — где его смотреть

До этого музыкальный эксперт раскритиковал творчество Annet Lev и назвал ее композиции скуф-попом

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6 комментариев

Певица Annet Lev профессионально занимается музыкой уже 10 лет

Песни новосибирской исполнительницы Annet Lev попали в новый сериал «Любопытная Варвара» известного российского кинорежиссера Карена Оганесяна. Оганесян известен как режиссер сериалов «Игра на выживание», «Кошка», «Крутая перемена» и др.

Как рассказала корреспонденту НГС сама исполнительница, режиссер выбрал две композиции: одна из них «Девочка-конфетка» — отрывок из нее можно послушать в видео ниже. Вторая песня на английском языке — Highway to the stars.

Фрагмент сериала «Любопытная Варвара» с песней «Девочка-конфетка»

Annet Lev — псевдоним новосибирской исполнительницы Анны Половинкиной. Девушка занимается музыкой около 10 лет. До последнего времени вся деятельность Annet Lev проходила только в интернете. Пишет песни как на русском, так и на английском языках в стиле поп-музыка. Выпустила более двадцати профессионально записанных песен. В обычной жизни Анна работает маркетологом в семейной компании, связанной с продажей промышленной химии.

— Я думала, как же сделать мои песни популярнее? То, что я раньше предлагала на лейблы, у меня не брали, потому что у меня мало слушателей. Хотя мне говорили, что песни хорошие. Тогда я стала предлагать треки в тех группах, которые имели хоть какое-то отношение к кино, — объяснила исполнительница

Через некоторое время ей позвонила продюсер, которая сказала песни понравились режиссеру Карену Оганесяну.

— Я готова была и бесплатно предоставить треки, но мне сказали, что они так не могут. Мы заключили договор, и треки поставили в четвертую серию сериала, которая вышла в начале сентября, — рассказала певица. Сумму гонорара девушка не раскрыла.

Свои песни Annet Lev пишет как на русском языке, так и на английском

Певица рассказала, как однажды, это было до выхода песен в сериале, один из музыкальных экспертов VK Records в пух и прах раскритиковал ее творчество, назвав «Девочку-конфетку» скуф-попом. А после того, как песни попали в сериал, ее треками заинтересовался один из российских лейблов, а также взяли в ротацию на музыкальное радио «Комета» города Чехов.

Семейный сериал о десятилетней девочке по имени Варвара Смородина, которая решила заняться расследованиями сельских преступлений, выходит в интернете на платформах онлайн-кинотеатров Start, Wink, Иви.

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Комментарии
6
Bream
41 минута
ух. талант. талантище! всё. теперь на репите ахахаха хах ах хах ахх ах а а
mr.Mister.
36 минут
Калинин что блокируешь комментарии!! Чувства есть к ней??
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