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Культура Молодежный хор Исаакиевского собора спел для участников и гостей ПМЭФ-2024

Молодежный хор Исаакиевского собора спел для участников и гостей ПМЭФ-2024

Юноши и девушки исполнили не только духовную и классическую музыку, но и современные хиты

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Молодежный хор Исаакиевского собора регулярно выступает на ведущих площадках России

На площадке Петербургского международного экономического форума выступил молодежный хор Исаакиевского собора. Юноши и девушки исполнили произведения духовной, классической, народной и современной музыки.

Хор создан 14 октября 2021 года по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Участникам от 18 до 35 лет, коллектив регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, выступает на ведущих площадках России, участвует в международных конкурсах и всероссийских фестивалях. Художественный руководитель и дирижер молодежного хора – Лариса Христич.

Выступление на ПМЭФ-2024 стало частью Молодежного дня форума и прошло при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиа партнера — группы Райт Аутдор Медиа.

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