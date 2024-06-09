Молодежный хор Исаакиевского собора спел для участников и гостей ПМЭФ-2024

На площадке Петербургского международного экономического форума выступил молодежный хор Исаакиевского собора. Юноши и девушки исполнили произведения духовной, классической, народной и современной музыки.
Хор создан 14 октября 2021 года по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Участникам от 18 до 35 лет, коллектив регулярно участвует в богослужениях в Исаакиевском соборе, выступает на ведущих площадках России, участвует в международных конкурсах и всероссийских фестивалях. Художественный руководитель и дирижер молодежного хора – Лариса Христич.
Выступление на ПМЭФ-2024 стало частью Молодежного дня форума и прошло при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического мультимедиа партнера — группы Райт Аутдор Медиа.