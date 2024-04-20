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Культура В Новосибирске стартовал «Тотальный диктант»

В Новосибирске стартовал «Тотальный диктант»

Автором текста диктанта в этом году стала писательница Анна Матвеева

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В акции примут участие несколько тысяч новосибирцев

В Новосибирске стартовала ежегодная просветительская акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». В каждом районе города открыли по несколько площадок для желающих принять участие в акции.

Как рассказала читательница НГС Екатерина, она отправилась проверить собственную грамотность на площадку, расположенную в лицее «Надежда Сибири» в центре Новосибирска. Ей уже выдали бланк-форму, куда девушка напишет текст диктанта для проверки, и фирменную ручку. Чтение текста самого диктанта начнется в ближайшие минуты. В 2023 году автором текста для «Тотального диктанта» стала писательница Анна Матвеева.

«Тотальный диктант» — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. Акция зародилась в Академгородке. По сути это — диктант для всех желающих проверить свои знания на родном языке. Традиционно проходит в одно и то же время вне зависимости от места написания.

Кстати, готовы ли вы к «Тотальному диктанту»? У нас есть 10 заковыристых вопросов, чтобы это выяснить. На них вы можете тотально натренироваться перед большой проверкой грамотности.

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Новосибирск Тотальный диктант
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