Свобода, независимость, движение вперед: Павел Дуров назвал три главных правила жизни и работы

Некоторые заявления Дурова серьезно удивили интервьюера Источник: TuckerCarlson / YouTube.com











17 апреля вышло первое за семь лет большое интервью Павла Дурова. В разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном создатель Telegram рассказал о своем пути и главных принципах, которых придерживается в работе. Мы выделили три главных правила, которым следует бизнесмен для достижения успеха.

Оставайся свободным

Во время интервью Такера Карлсона поразило то, как живет Павел Дуров: создатель телеграма признался, что, несмотря на огромные суммы на счету, он ничего не покупает.



— У меня на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов, и я ничего с этим не делаю, — заявил Павел Дуров. — У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни мне подходит.



Такер Карлсон спросил, почему за всё это время Павел Дуров не купил никаких больших активов, или хотя бы небольшой островок на Гавайях. По мнению Дурова, такие покупки лишь ограничили бы его.



— Для меня мой приоритет номер один — это моя свобода. И как только ты начинаешь покупать вещи, это привязывает тебя к текущему местоположению, — заявил Дуров.



Еще одна причина, по которой Дуров не хочет покупать дом или другие активы, — они отвлекли бы его от главной цели.



— Мне нравится оставаться сосредоточенным на том, что мы делаем в Telegram, — подчеркнул Павел Дуров. — Я знаю, что, если я куплю дом, самолет или что-то в этом роде, я буду тратить время на то, чтобы сделать его приятным, а для этого потребуется много времени и усилий.

Павел Дуров решил, что лучше потратит свои силы на то, чтобы улучшить общение миллионов человек, а не выбирать цвет сиденья в своем доме.



Не занимай ничью сторону

На протяжении всего интервью Такер Карлсон пытался понять, занимает ли Павел Дуров и Telegram чью-либо сторону в конфликтных вопросах начиная от требований вакцинации в период эпидемии коронавируса и заканчивая борьбой на геополитической арене. По мнению бизнесмена, тот факт, что всех пытаются заставить выбрать сторону, — одна из главных проблем сегодняшнего мира.

— Я думаю, что это большая проблема. Такое отношение приведет к тому, что наш мир станет более опасным местом, — считает Павел Дуров.

Потому что в конце концов мы все должны попытаться понять друг друга и попытаться сблизиться друг с другом. Павел Дуров, создатель VK и Telegram

Павел Дуров отметил, что необходимо понять даже тех, чья позиция кардинально отличается от вашей, ведь именно так можно прийти к компромиссу и двигаться вперед. Ту же самую политику Дуров использует в управлении Telegram.

— Мы определенно не хотим быть игроком, мы хотим быть нейтральной платформой, которая остается беспристрастной и не принимает ничью сторону, — заключил Павел Дуров.



Пробуй новое и двигайся вперед

Когда речь зашла о том, как Илон Маск меняет и развивает Х (бывший Twitter), Павел Дуров заявил, что наконец-то кто-то еще начал придумывать что-то новое и двигаться вперед.

— Вы могли видеть, как Х делает и пробует много разных вещей — некоторые из них окажутся ошибками, некоторые из них сработают, но по крайней мере они пытаются внедрять инновации, — отметил Павел Дуров.



По мнению бизнесмена, до недавнего времени Telegram оставался одной из немногих площадок, которые внедряли новые идеи и постоянно развивались, в то время как другие крупные игроки лишь воровали чужие концепции и боялись меняться последние десять лет. Павел Дуров считает, что именно инновации и движение вперед позволят изменить этот мир в лучшую сторону и привести к свободе в общении и выборе мнений.