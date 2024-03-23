В связи с объявленным днём траура: НОВАТ перенес спектакли после теракта в Crocus City Hall

Театр перенес показ двух балетов и одного спектакля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский НОВАТ заявил об отмене показа спектаклей 24 марта в связи объявленным президентом Владимиром Путиным днем траура. Информация об этом появилась в Telegram-канале театра.



— В связи с объявленным Президентом днём траура 24 марта мы переносим спектакли, запланированные на этот день, — говорится в сообщении.



Так, балеты «Ромео и Джульетта», а также спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» будут перенесены на 9 июня. Билеты остаются действительными, менять их нет придется. Те, кто все же решит вернуть их, получат средства в полном объеме.



Ранее в НОВАТе заявили, что не будут отменять спектакли, запланированные на ближайшие дни. В театре объяснили, что не хотят лишать радости зрителей.



Вместе с тем ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в регионе отменяются все развлекательные и крупные массовые мероприятия.



Об отмене спектаклей в ближайшие дни заявили в театрах «Старый дом», «Красный факел», «Глобус» и других, отменены события Транссибирского Арт-фестиваля в Новосибирской филармонии.

