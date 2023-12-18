Стало известно, когда певец SHAMAN даст концерт в Новосибирске

Патриотический артист SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит в Новосибирске
— Полюбившаяся программа «Я РУССКИЙ» снова в
14 декабря Ярослав Дронов внезапно отменил выступления в Новосибирске и Томске «по техническим причинам».
— Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся! Следите за афишей. Мой большой тур «Я русский» регулярно дополняется новыми датами и новыми городами. До встречи! — уведомил тогда фанатов Дронов в своем телеграм-канале.
16 декабря артист спел при объявлении Владимира Путина о самовыдвижении на предстоящих президентских выборах.
Ранее мы также рассказывали, где прошло детство SHAMAN'a и о том, сколько стоит его выступление на корпоративе.