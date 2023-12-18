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Тема дняВ Новосибирск придет мощное потепление
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Стало известно, когда певец SHAMAN даст концерт в Новосибирске

Ранее артист заявил о переносе выступлений по техническим причинам, а сам пел на самовыдвижении Путина

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В начале декабря Дронов попал в список самых патриотичных российских исполнителей наряду с Олегом Газмановым и Николаем Расторгуевым

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Патриотический артист SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит в Новосибирске 25 февраля в 19:00, соответствующая информация появилась в расписании гастролей на сайте исполнителя. Уточняется, что площадкой станет «Локомотив-Арена», билеты продаются по ценам от 1800 до 6000 рублей.

— Полюбившаяся программа «Я РУССКИЙ» снова в г. Новосибирск! SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Признание знаменитому певцу принесли мощный голос, яркий образ и, конечно, авторские песни, которые никого не оставляют равнодушным — «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и многие другие композиции, которые сегодня знает вся страна. Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%, — говорится в описании мероприятия 25 февраля.

14 декабря Ярослав Дронов внезапно отменил выступления в Новосибирске и Томске «по техническим причинам».

— Придётся немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся! Следите за афишей. Мой большой тур «Я русский» регулярно дополняется новыми датами и новыми городами. До встречи! — уведомил тогда фанатов Дронов в своем телеграм-канале.

16 декабря артист спел при объявлении Владимира Путина о самовыдвижении на предстоящих президентских выборах.

Ранее мы также рассказывали, где прошло детство SHAMAN'a и о том, сколько стоит его выступление на корпоративе.

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