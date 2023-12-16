Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец. На собрании избирателей спел SHAMAN

Владимир Путин пошел на выборы президента как самовыдвиженец.
16 декабря его официально поддержала инициативная группа избирателей. На собрание зарегистрировались более 700 человек (минимум, необходимый по закону, — 500 человек). Они собрались в зале «Зарядье» в Москве, где единогласно поддержали кандидатуру Путина.
— Единогласно! Ура! — объявил после голосования Михаил Кузнецов, глава исполкома Народного фронта.
В конце собрания певец SHAMAN исполнил гимн России.
Путин объявил, что будет баллотироваться, 8 декабря. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — Герою ДНР.