freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 89.70
eur 98.42
СрочноВладимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец
Все новости
Все новости
Выборы президента 2024

Владимир Путин пошел на выборы как самовыдвиженец. На собрании избирателей спел SHAMAN

Кандидата официально поддержала инициативная группа

1 186

Президентские выборы пройдут в марте

Поделиться

Владимир Путин пошел на выборы президента как самовыдвиженец.

16 декабря его официально поддержала инициативная группа избирателей. На собрание зарегистрировались более 700 человек (минимум, необходимый по закону, — 500 человек). Они собрались в зале «Зарядье» в Москве, где единогласно поддержали кандидатуру Путина.

— Единогласно! Ура! — объявил после голосования Михаил Кузнецов, глава исполкома Народного фронта.

В конце собрания певец SHAMAN исполнил гимн России.

Путин объявил, что будет баллотироваться, 8 декабря. О своем решении действующий президент сказал Артему Жоге — Герою ДНР.

ПутинВыборыПрезидентВыборы президентаИзбирателиВладимир Путин
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter