Умирать за ничто. Что о сериале «Слово пацана» говорят те, кто вырос в казанских группировках

— А в Казани восьмидесятых можно было дожить до пятнадцати лет, ни разу не столкнувшись с мотальщиками и не вступив ни в одну группировку?



— Вполне. Это не было настолько массовым явлением, чтобы, например, в школе на 600 человек 400 состояли в группировках. Тех, кто «мотается», то есть живет жизнью улицы, было немного. Их было видно. А если ты хорошо учишься, ну и играй себе на скрипке дальше. Но вокруг тебя создавалась такая атмосфера, что становилось понятно, что ты не мужчина. Не пацан.



— Или просто едешь на другом социальном лифте.



— Социальный лифт — это не только некие перспективные возможности. Это то, каким ты хочешь быть. Социальными лифтами в этом смысле были хорошая учеба, институт, партийная работа и спорт. Но улица тоже была мощным социальным лифтом. Девчонки любили пацанов. Если говорить о «герое нашего времени» не как о литературном коде, а как о некой формуле, то спрашивать о нем надо не у социологов. Надо идти к девчонкам в седьмой, восьмой класс. И задавать им наводящие вопросы: «А кто у вас самый крутой в классе? А почему?» И вот они ответят, допустим: «Серега, потому что его папа в школу привозит на джипе, а в джипе сидит охрана». Вот вам и образ героя нашего времени. Если бы мы с этим вопросом в середине восьмидесятых пришли в школу в Ленинграде, нам бы ответили, что самый крутой — это не тот, кто учится на отлично. А тот, кто носит длинные волосы и жвачку отнял у одного спекулянта. В Казани, кстати, группировщики даже выглядели иначе. Шпана-то была расхристанная, на шарнирах, ворот никогда не застегивала до конца. В Казани — наоборот, группировщики одевались как солдаты. По-протестантски чисто, скромно, воротничок подшит и застегнут до последней пуговицы. Все знали: если тронешь одного, за ним встает весь взвод.

