Зарабатывал миллионы и смешил Путина: куда пропал Александр Масляков после ухода из КВН

Хоть Масляков уже давно живет в Москве, родился он в 1941 году в Свердловске. Его отец Василий был летчиком, штурманом и участником Великой Отечественной войны. Сначала семья проживала в Ленинграде, но потом была эвакуирована на Урал. По дороге в Свердловск и родился Александр. Его мама Зинаида доехала с новорожденным до Челябинска, где жили их родственники. Именно там прошло детство маленького Саши.



— Если говорить, что меня связывает с Екатеринбургом, тут история такая. Началась война, отец ушел на фронт, а мама с будущим мной и близкими родственниками поехала в эвакуацию на Урал. И вот в Свердловске я и родился. Так что с этим городом у меня «коренные» связи, — рассказывал Александр Масляков в интервью E1.RU.

