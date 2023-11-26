Зарабатывал миллионы и смешил Путина: куда пропал Александр Масляков после ухода из КВН

Все знают Александра Маслякова как бессменного руководителя и ведущего передачи «Клуб веселых и находчивых». Именно он превратил юмор в движение национального масштаба и вывел игру на новый уровень. Как шутят многие выпускники КВН, поколения меняются, а он остается таким, как прежде.
24 ноября Александру Васильевичу исполнилось 82 года. Почти всю свою жизнь он посвятил КВН. В честь дня рождения Маслякова наши коллеги из E1.RU рассказали, как инженер транспорта создал огромную юмористическую империю.
Хоть Масляков уже давно живет в Москве, родился он в 1941 году в Свердловске. Его отец Василий был летчиком, штурманом и участником Великой Отечественной войны. Сначала семья проживала в Ленинграде, но потом была эвакуирована на Урал. По дороге в Свердловск и родился Александр. Его мама Зинаида доехала с новорожденным до Челябинска, где жили их родственники. Именно там прошло детство маленького Саши.
— Если говорить, что меня связывает с Екатеринбургом, тут история такая. Началась война, отец ушел на фронт, а мама с будущим мной и близкими родственниками поехала в эвакуацию на Урал. И вот в Свердловске я и родился. Так что с этим городом у меня «коренные» связи, — рассказывал Александр Масляков в интервью E1.RU.
После окончания войны семья проживала в Баку, Кутаиси, а затем и в Москве. Еще будучи студентом четвертого курса энергетического факультета Московского института инженеров транспорта, Масляков начал работать на телевидении. По своей основной профессии Александр Васильевич проработал всего год и шесть дней.
— Однажды Паша Кантор, капитан команды, налетел на меня в одной из аудиторий и заявил: «Слушай, давай ты будешь одним из пяти!» И объяснил, что работники молодежной редакции ЦТ (Центрального телевидения. — Прим. ред.) собираются снять веселую передачу, а ведущими должны быть пять студентов того института, что победил в последней игре КВН. То есть нашего. «Одним из пяти будешь ты», — повторил Паша, и я покорно согласился, — объяснял телеведущий.
Профессия инженера начала отдаляться от Маслякова, и его мама очень переживала по этому поводу. Однако Александр показал родителям диплом и пошел работать ведущим на такие программы, как «КВН», «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!» и многие другие. Даже в 1972 году, после закрытия главного юмористического шоу, Масляков остается на телевидении.
— В стране благодать уже наступила, в стране всё хорошо, всё замечательно. Кому эти студенческие шутки [нужны]? И Сергей Георгиевич Лапин (тогда он был председателем Гостелерадио СССР. — Прим. ред.) с ведома высших эту передачу закрыл. Вот главная причина, — поделился Масляков в интервью «Центральному телевидению».
В 1967 году Александр Васильевич встретился со своей будущей женой Светланой Анатольевной, когда она пришла на телевидение. В 1971 году они расписались. Пара счастлива вместе уже полвека.
В 1985 году в СССР началась перестройка, цензура стала отступать. А еще через год прославившее Александра Васильевича юмористическое шоу КВН решили возродить. После ухода Александра Меньшикова (один из основателей КВН. — Прим. ред.) он неожиданно оказался художественным руководителем.
Уже в конце 90-х телеведущий создал творческое объединение «АМиК» (Александр Масляков и компания), которое дало билет в будущее многим известным сегодня личностям: Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле, и, конечно, «Уральским пельменям», которые ушли из программы только в 2007 году. Именно из-за этого КВН стали называть своеобразной фабрикой звезд.
— Когда сегодня молодые люди только начинают играть в КВН, он уже многое дает, — рассказал Масляков в интервью E1.RU. — Например, работать в команде. Дает возможность кому-то выступать соло, персонально, чтобы его услышали и чтобы было понятно, что он говорит и чего он хочет. КВН дает массу всего человеку, вне зависимости от того, будет он политиком или нет. Любому человеку нужно уметь то, что умеют сегодняшние кавээнщики. Это жизнь, это не что-то предначертанное: «Вот я сыграю в КВН и стану президентом!» — ну, станешь — так станешь, не станешь — так не станешь. Главное, что ты чему-то научился, играя в эту игру.
По данным сервиса «Контур.Фокус», телевизионное творческое объединение «АМиК» было образовано в октябре 2006 года. Изначально им владели Александр Масляков (старший) и его жена Светлана, а в 2019 году половина пакета акций перешла их сыну — Александру Маслякову (младшему). Вторая половина принадлежит его родителям. За 2022 год выручка компании снизилась до 560 миллионов рублей, чистая прибыль составила 153 миллиона.
В августе 2016 года стало известно, что творческое объединение «АМиК» подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности РФ документы для регистрации товарного знака «Александр Масляков». Сегодня «АМиК» также продает эксклюзивные права на показы Первому каналу.
В 2021 году Владимир Путин поздравил Маслякова с
В 2018 году Владимир Путин пришел на игру финала Высшей лиги «Клуба веселых и находчивых» — впервые с 2004 года.
В 2019 году мы спросили Александра Васильевича, чем, например, отличается КВН 1999 года от КВНа
— Вот, по сути дела, чем отличаются друг от друга год
В 1980 году супруга подарила ведущему сына Александра, который 1999 году начал телекарьеру в программе «Планета КВН», а затем стал вести Премьер-лигу. Потом он продолжил семейное дело и занял пост гендиректора компании «АМиК».
2 февраля 2022 года Масляков сообщил, что второй раз заразился коронавирусом. На протяжении сезона Высшей лиги того же года он провел лишь две игры, а в остальных его заменили другие ведущие. Так, например, в 2023 году шоу в Екатеринбурге провел Валдис Пельш.
Не всех выпускников обрадовал уход ведущего. По мнению Андрея Рожкова, после этого юмор КВН стал намного хуже.
— Игра была более живая, формат был интересный. По крайней мере, он был какой-то свежий, что ли, — сказал Рожков. — Я стал это замечать в КВН в последнее время, когда Александр Васильевич, к сожалению, отошел от дел. Он сейчас передает бразды правления, ушел от редактуры. Я вижу это. Это для меня заметные изменения, и они не в лучшую сторону идут.
Однако у Александра на этот счет другие взгляды. На фразу «КВН уже не тот» Масляков ответил так:
— Он ведь всегда не тот. И мы с вами вчерашние — не те, какими будем сегодня и завтра. И КВН три года назад — это не КВН, который будет через год. Всё это разное. И ваша жизнь — не та жизнь, которая была вчера и будет завтра. А мы встречаемся в данный, конкретный момент, и вы понимаете, о чём идет речь, — вот это сегодняшний КВН. А завтрашний КВ, по сравнению с этим будет уже «не тот».
Масляков всегда придерживался того, что в КВН можно шутить о чём угодно и о ком угодно, но если шутить о ком-то — то главное, чтобы эта шутка не была оскорбительной, а всё остальное можно.
Сегодня Александр Васильевич уже не общается с журналистами, не участвует в съемках и проводит время с семьей.
Обязательно почитайте наше интервью со старшим Масляковым. Он рассказал о Екатеринбурге, политике и любимой команде.
Последний раз легендарный ведущий приезжал в Екатеринбург в 2021 году. Посмотрите фоторепортаж со встречи выпускников КВН с его участием.