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Новосибирские приставы сменили униформу на национальные костюмы: видео

В новосибирском управлении ФССП работают представители 20 национальностей

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Новосибирские судебные приставы ко Дню народного единства облачились в национальные костюмы для записи поздравления горожанам. Видео опубликовали на сайте новосибирского управления ведомства 4 ноября.

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Приставы обратились к новосибирцам с поздравительной речью

Видео: УФСС по Новосибирской области

— «Народов много — Родина одна!» — под таким девизом в этом году проходят праздничные мероприятия ко Дню народного единства. Около 20 представителей разных национальностей служат в органах принудительного исполнения, которых объединяет общее дело — защита права граждан, исполнение судебных решений, — заявили в УФССП по НСО.

В управлении заверили, что большинство сотрудников в повседневной жизни готовят блюда по рецептам своих бабушек, а некоторые говорят на своем, родном языке.

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Судебные приставыНациональная культураДень народного единства
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