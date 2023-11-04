Новосибирские приставы сменили униформу на национальные костюмы: видео

Новосибирские судебные приставы ко Дню народного единства облачились в национальные костюмы для записи поздравления горожанам. Видео опубликовали на сайте новосибирского управления ведомства 4 ноября.
— «Народов много — Родина одна!» — под таким девизом в этом году проходят праздничные мероприятия ко Дню народного единства. Около 20 представителей разных национальностей служат в органах принудительного исполнения, которых объединяет общее дело — защита права граждан, исполнение судебных решений, — заявили в УФССП по НСО.
В управлении заверили, что большинство сотрудников в повседневной жизни готовят блюда по рецептам своих бабушек, а некоторые говорят на своем, родном языке.