Перепрыгнул даже КГБ: вспоминаем карьеру великого Нуреева, которого снова захотели отменить коммунисты

А пока политики разбираются в обстоятельствах неожиданного скандала, наши коллеги из UFA1.RU решили вспомнить биографию Рудольфа Нуреева — одного из самых знаменитых и влиятельных исполнителей в мировой истории балета.



Детские годы в Уфе