Перепрыгнул даже КГБ: вспоминаем карьеру великого Нуреева, которого снова захотели отменить коммунисты

В Башкирии разгорелся настоящий политический скандал из-за личности танцора балета Рудольфа Нуреева. Всё началось с обращения анонимных депутатов Курултая (Государственного Собрания) от партии КПРФ в адрес спикера башкирского парламента. Авторы заявления предложили предать забвению легенду балета. Они увидели признаки открытой пропаганды гомосексуализма в продвижении образа знаменитого артиста, как выразились эти депутаты, «развращенного западной культурой суперэгоиста».
Письмо вызвало бурю негодования в политическом сообществе. Председатель Курултая Константин Толкачёв резко высказался о заявлении, обвинив его авторов в том, что вместо поддержки участников СВО они решили «полить грязью» выдающегося артиста балета. Представитель КПРФ в республиканском парламенте Вадим Старов сообщил, что это обращение на заседаниях фракции не обсуждалось. Для справки: в письме идет повествование от имени «депутатов», но оно подписано руководителем башкирской фракции КПРФ Юниром Кутлугужиным. Помимо этого, о ситуации высказались театральные деятели и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Она возмутилась инициативе парламентариев, назвав ее «ударом в спину» накануне
А пока политики разбираются в обстоятельствах неожиданного скандала, наши коллеги из UFA1.RU решили вспомнить биографию Рудольфа Нуреева — одного из самых знаменитых и влиятельных исполнителей в мировой истории балета.
Детские годы в Уфе
Рудольф Хаметович Нуреев родился
В детстве Рудольф с матерью и сестрами побывал в Театре оперы и балета и увидел спектакль «Журавлиная песнь», который произвел на него впечатление. После этого мальчик стал проявлять интерес к танцам, его увлечение поощряла мать, а вот строгий отец, привыкший командовать солдатами, поначалу не принимал его. С
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Покорение российской публики
После выпуска в
Критики отмечали, что благодаря Нурееву партия партнера в балете получила большее значение. Кроме того, он внес новаторские элементы — первым стал появляться на сцене в белых облегающих брюках, носил короткие пиджаки и приталенные камзолы, что подчеркивало красоту фигуры артиста.
Однако у танцора был непростой характер — высокомерный и нонконформистский Нуреев не раз вступал в конфликты с администрацией театра.
Париж и «прыжок к свободе»
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Рудольф Нуреев понимал, что после возвращения в СССР ему запретят выступать за рубежом и даже могут отправить в тюрьму. В июне прямо перед посадкой в самолет в аэропорту Ле Буржэ он решил попросить политического убежища. Для этого ему надо было подойти к французским офицерам, но на пути встали сотрудники КГБ. Тогда Нуреев совершил свой известный «прыжок к свободе» — разбежался и прыгнул к полицейским.
Дерзкий поступок Нуреева стал одним из самых громких событий в истории искусства и вызвал широкий резонанс. Об этом писала пресса как Франции, так и СССР. Однако на родине за бегство Рудольфа Нуреева осудили на семь лет по статье «измена Родине», а его родственникам запретили выдавать визы. Танцор балета переживал, что больше не увидит мать, но нужно было жить дальше.
Мировая слава
В Париже
В дальнейшем его пригласили в Королевский балет Великобритании, где Рудольф проработал
Рудольф Нуреев получил австрийское гражданство. Карьера в Европе развивалась успешно, он выступал во многих странах, обрел мировую славу, снимался на телевидении. Он был известен за высоту и изящество прыжков и скорость, критики не переставали говорить о гениальности его танца. Также Рудольф проявил себя как талантливый хореограф и режиссер, ставил балеты и редактировал спектакли. С 1983 по
Приезды на родину и болезнь
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Также в
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Рудольф Нуреев скончался