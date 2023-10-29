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Перепрыгнул даже КГБ: вспоминаем карьеру великого Нуреева, которого снова захотели отменить коммунисты

История советского танцора, который прославился на весь мир, но был вынужден бежать из своей страны

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Личность выдающегося артиста балета Рудольфа Нуреева вызвала политический скандал

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В Башкирии разгорелся настоящий политический скандал из-за личности танцора балета Рудольфа Нуреева. Всё началось с обращения анонимных депутатов Курултая (Государственного Собрания) от партии КПРФ в адрес спикера башкирского парламента. Авторы заявления предложили предать забвению легенду балета. Они увидели признаки открытой пропаганды гомосексуализма в продвижении образа знаменитого артиста, как выразились эти депутаты, «развращенного западной культурой суперэгоиста».

Письмо вызвало бурю негодования в политическом сообществе. Председатель Курултая Константин Толкачёв резко высказался о заявлении, обвинив его авторов в том, что вместо поддержки участников СВО они решили «полить грязью» выдающегося артиста балета. Представитель КПРФ в республиканском парламенте Вадим Старов сообщил, что это обращение на заседаниях фракции не обсуждалось. Для справки: в письме идет повествование от имени «депутатов», но оно подписано руководителем башкирской фракции КПРФ Юниром Кутлугужиным. Помимо этого, о ситуации высказались театральные деятели и министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Она возмутилась инициативе парламентариев, назвав ее «ударом в спину» накануне V Международного фестиваля хореографических училищ и академий «Малый Нуреевский». Также Шафикова предложила организовать для авторов письма «курсы по истории мировой культуры и культуры Башкортостана».

А пока политики разбираются в обстоятельствах неожиданного скандала, наши коллеги из UFA1.RU решили вспомнить биографию Рудольфа Нуреева — одного из самых знаменитых и влиятельных исполнителей в мировой истории балета.

Детские годы в Уфе

Рудольф Хаметович Нуреев родился 17 марта 1938 года в поезде недалеко от Иркутска, но вырос в Уфе, куда его семья была эвакуирована в 1941 году. Родители были татарскими мусульманами. Отец — Хамет Фазлеевич — родом из деревни Асаново Уфимской губернии, был военным, а мать — Фарида Аглиулловна — из деревни Татарское Казанской губернии, работала на заводе. Также в семье были три дочери, Рудольф — младший ребенок. Отметим, что танцор балета гордился своими корнями, он говорил, что «татарская кровь течет как-то быстрее и готова вскипеть всегда» (цитата из автобиографии Нуреева).

В детстве Рудольф с матерью и сестрами побывал в Театре оперы и балета и увидел спектакль «Журавлиная песнь», который произвел на него впечатление. После этого мальчик стал проявлять интерес к танцам, его увлечение поощряла мать, а вот строгий отец, привыкший командовать солдатами, поначалу не принимал его. С 10-летнего возраста Нуреев занимался в Доме учителя у петербургской балерины Анны Удальцовой и в Доме пионеров у балерины Елены Войтович, танцевал в детском ансамбле. В 1953–1955 годах брал уроки в балетной студии при Башкирском театре оперы и балета у педагогов Загиды Бахтияровой и Виктора Пяри и работал там артистом балета.

Во время учебы Нуреев усердно оттачивал технику, а когда выходил на сцену, отдавался полностью

Во время учебы Нуреев усердно оттачивал технику, а когда выходил на сцену, отдавался полностью

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В 1955 году Нуреев поступил в Ленинградскую хореографическую школу (ныне Академия русского балета имени Вагановой), где он обучался под руководством известных педагогов и усердно оттачивал свои навыки. Училище принимало учеников с 12 лет, в то время как Рудольфу было уже 17, поэтому он не находил общего языка с другими учениками. Ему даже пришлось жить дома у своего учителя, потому что в интернате его дразнили и обзывали деревенщиной.

Покорение российской публики

После выпуска в 1958 году попал в Театр оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) в Ленинграде. Талант и уникальный стиль Рудольфа быстро привлекли внимание, и он стал солистом труппы, а также одним из кумиров зрителей.

Знаменитые коллеги поддерживали артиста, а критики восхищались его талантом

Знаменитые коллеги поддерживали артиста, а критики восхищались его талантом

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Критики отмечали, что благодаря Нурееву партия партнера в балете получила большее значение. Кроме того, он внес новаторские элементы — первым стал появляться на сцене в белых облегающих брюках, носил короткие пиджаки и приталенные камзолы, что подчеркивало красоту фигуры артиста.

Нуреев первым стал подчеркивать фигуру на сцене

Нуреев первым стал подчеркивать фигуру на сцене

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Однако у танцора был непростой характер — высокомерный и нонконформистский Нуреев не раз вступал в конфликты с администрацией театра.

Париж и «прыжок к свободе»

В 1961-м Кировский балет отправился на гастроли в Париж. Нуреев быстро завоевывал любовь французской публики. Его и самого тянуло к культуре Запада. Рудольф в одиночку посещал галереи и концерты, изучал город, знакомился с иностранными артистами. Но такие прогулки были запрещены «режимом нахождения за границей», по которому артист балета мог ходить только по утвержденным туристическим маршрутам с коллегами. Из-за вольностей Нуреева КГБ потребовало снять его со спектаклей и отправить на родину.

Нуреев понимал, что на родине его ничего хорошего не ждет

Нуреев понимал, что на родине его ничего хорошего не ждет

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Рудольф Нуреев понимал, что после возвращения в СССР ему запретят выступать за рубежом и даже могут отправить в тюрьму. В июне прямо перед посадкой в самолет в аэропорту Ле Буржэ он решил попросить политического убежища. Для этого ему надо было подойти к французским офицерам, но на пути встали сотрудники КГБ. Тогда Нуреев совершил свой известный «прыжок к свободе» — разбежался и прыгнул к полицейским.

Дерзкий поступок Нуреева стал одним из самых громких событий в истории искусства и вызвал широкий резонанс. Об этом писала пресса как Франции, так и СССР. Однако на родине за бегство Рудольфа Нуреева осудили на семь лет по статье «измена Родине», а его родственникам запретили выдавать визы. Танцор балета переживал, что больше не увидит мать, но нужно было жить дальше.

Мировая слава

В Париже 23-летнего артиста сразу же приняли в труппу Балета Маркиса де Куэваса. В 1962 году Нуреев переехал в Данию, где танцевал в Королевском балете Копенгагена. В ноябре того же года Нуреев дебютировал в Лондоне, исполнив вместе с Розеллой Хайтауэр па-де-де из «Лебединого озера».

В дальнейшем его пригласили в Королевский балет Великобритании, где Рудольф проработал 15 лет. Он выступал в партнерстве с английской балериной Марго Фонтейн. Их совместные выступления стали легендарными, а зрители аплодировали им настолько долго, что занавес пришлось поднимать более 80 раз — это стало театральным рекордом.

Балерина Марго Фонтейн

Балерина Марго Фонтейн

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Рудольф Нуреев получил австрийское гражданство. Карьера в Европе развивалась успешно, он выступал во многих странах, обрел мировую славу, снимался на телевидении. Он был известен за высоту и изящество прыжков и скорость, критики не переставали говорить о гениальности его танца. Также Рудольф проявил себя как талантливый хореограф и режиссер, ставил балеты и редактировал спектакли. С 1983 по 1989 год артист был директором балетной труппы Парижской оперы.

Приезды на родину и болезнь

В 1987 году Нурееву разрешили посетить Советский Союз, чтобы навестить умирающую мать. Ему дали визу всего на 72 часа. Артист провел с матерью час, но она уже теряла сознание и говорила едва слышным шепотом. Эта встреча была долгожданной, но артист был огорчен тем, что его мать не узнала его. Фарида скончалась 5 февраля 1988 года в возрасте 80 лет от инсульта.

Также в 1989 году Рудольф посетил Ленинград. Его пригласили выступить на сцене Кировского театра в роли Джеймса в балете «Сильфида» вместе с молодой балериной Жанной Аюповой. Из-за травм, болезни и возраста Нуреев уже не мог танцевать так, как в свои лучшие годы, но его возвращение было громким событием в культурной жизни Ленинграда.

Нуреев несколько раз побывал в СССР в последние годы жизни

Нуреев несколько раз побывал в СССР в последние годы жизни

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Еще в 1983 году у Нуреева был обнаружен ВИЧ. В последние годы жизни он больше не мог танцевать, поэтому выступал как дирижер. В 1992 году он дирижировал венским Резиденц-оркестром во время европейского турне. Весной 1992 года артист дирижировал балетами «Ромео и Джульетта» и «Щелкунчик» в Татарском оперном театре в Казани. Это был его последний визит на родину.

Рудольф Нуреев скончался 6 января 1993 года в возрасте 54 лет из-за осложнений СПИДа. Похоронен во Франции, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

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