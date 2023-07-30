«Я только искусством могу влиять на что-то»: как известный скульптор Даши Намдаков создает биеннале в глубинке

Конечно, мне говорили, спрашивали — ты не боишься привезти в Забайкальский край искусство, которое никто не поймет? Но я же профессионал, и я должен поднимать планку на тот уровень, который мне интересен — с расчетом на то, что какая-то часть тоже поймет. А со временем прояснится, что есть что.



— Те художники, артисты, которые приедут на фестиваль — известны ли они вам?



— Нет, никого не знаю. Я же немного обособленный от этой среды человек. Я не нахожусь внутри этой тусовки.



Когда мы готовились к биеннале, я со своей коллекцией оказался в этой среде. И, представляете, какая ломка у меня происходила — я ведь с классическим советским образованием, с этникой своей… И я постепенно в какой-то момент понял, что время-то идет вперед, а я могу застрять.



— Боитесь застрять?



— Интуитивно я понимаю, что нужно меняться. Все возможности есть для этого — с мозгами пока всё хорош. (Смеётся.) Сейчас этот процесс происходит естественно, но с каким-то надломом. Не то что я себя ломаю, но это требует душевной работы.

