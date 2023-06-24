«Услышать Тужи» и остаться. Уникальные звуки природы и местный фольклор запишут в парке для инсталляции

— Мы хотим не «перекричать» естественное звучание Тужей, а бережно встроиться в его природный мир. Современное отношение цивилизованного человека к окружающей среде основано на осознании единства всего биологического мира и ответственности за внедрения в него. Мы больше не хотим «покорить» природу, а стараемся быть ее гармоничной частью. Композитор Михаил Глинка, считающийся основоположником русской классической музыки, говорил: «Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Наше поколение музыкантов идёт дальше и заменяет в этом высказывании слово «народ» на «весь мир», Группа саунд-артистов, композиторов и звукорежиссеров отправляется в Тужи до начала фестиваля, чтобы собрать звуковой материал, из которого будут созданы специальные композиции. Мы открываем open-call для всех желающих принять участие в этом эксперименте, — говорит Айду.