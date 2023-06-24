«Услышать Тужи» и остаться. Уникальные звуки природы и местный фольклор запишут в парке для инсталляции

Композитор Петр Айду объявил отбор участников лаборатории, которые будут исследовать фольклор Забайкалья и звуки природы на фестивале современного искусства «ТУЖИ АРТ». В сопровождении местных краеведов и охотников музыканты будут заниматься полевыми записями, используя различные методы звукозаписи — от традиционных до самых современных и экспериментальных. Работа войдет в звуковые инсталляции в проекте «Услышать Тужи».
— Приглашаем композиторов, саунд-артистов, а также всех желающих поработать над звуковой инсталляцией. Отбор открыт для всех интересующихся работой со звуком и любителям экспериментировать в данной области, — говорится в сообщении организаторов фестиваля. — Лаборатория пройдет в формате специальной экспедиции в Хилокском районе, недалеко от ленд-арт парка «Тужи» с 15 по 22 июля. В период работы участники будут исследовать местные звуки природы и углубленно изучать традиции, особенности и народную культуру локации. По итогам лаборатории каждый участник должен представить свой site-specific звуковой проект, созданный из набранного в процессе экспедиции материала. Саунд-инсталляции авторов станут ключевым событием мультидисциплинарного фестиваля современного искусства «ТУЖИ АРТ», их также сопроводит обширная просветительская программа.
Главной задачей лаборатории и проекта «Услышать Тужи» Петр Айду считает возможность вслушаться в звучание этого места, погрузиться в его акустический ландшафт и попытаться передать это слышание с помощью современных звуковых технологий и методов саунд-арта.
— Мы хотим не «перекричать» естественное звучание Тужей, а бережно встроиться в его природный мир. Современное отношение цивилизованного человека к окружающей среде основано на осознании единства всего биологического мира и ответственности за внедрения в него. Мы больше не хотим «покорить» природу, а стараемся быть ее гармоничной частью. Композитор Михаил Глинка, считающийся основоположником русской классической музыки, говорил: «Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем». Наше поколение музыкантов идёт дальше и заменяет в этом высказывании слово «народ» на «весь мир», Группа саунд-артистов, композиторов и звукорежиссеров отправляется в Тужи до начала фестиваля, чтобы собрать звуковой материал, из которого будут созданы специальные композиции. Мы открываем open-call для всех желающих принять участие в этом эксперименте, — говорит Айду.
Фестиваль стал результатом совместной работы команды ленд-арт парка «Тужи» и Московского музея современного искусства. Он впервые состоится 5 и 6 августа на территории парка (село Укурик, 140 км от города Чита), который был основан в 2021 году скульптором Даши Намдаковым как точка соприкосновения народных традиций кочевников и современного искусства. За два дня фестиваля гости познакомятся с арт-объектами ключевых авторов актуальной арт-сцены (Александра Повзнера, Ирины Кориной, Ивана Плюща и другими), созданными специально для ленд-арт парка «Тужи» с учетом локального природного и культурного контекста, иммерсивным спектаклем «Сон Татьяны», поставленным сценографом и режиссером Этель Иошпа (лауреат «Золотой Маски») и актрисой и режиссером Анастасией Смирницкой, а также лабораторным саунд-арт проектом «Услышать Тужи», который создадут привлеченные художники, выбранные в результате open-call, под кураторством композитора и пианиста Петра Айду.
Заявки на участие принимаются до 9 июля, для подачи необходимо заполнить форму и приложить резюме или текст о себе в свободной форме и мотивационное письмо, объясняющее желание принять участие в проекте.
Расписание лаборатории:
15 июля. Заезд участников экспедиции.
16–21 июля (6 дней). Лаборатория Юлии Глуховой «Звуковое внимание как инструмент» по полевой звукозаписи.
В рамках первой части работы над проектом участники получат представление о разных типах слухового восприятия, о практиках записи звука, выполнят ряд заданий на слуховое внимание, проанализируют записи, получат возможность попробовать ряд микрофонов и устройств. Курс включает в себя теоретическую часть (вечерние часы), состоящую из лекций об эстетике и методах полевой записи звука, понятиях звуковых ландшафтов и экологии, а также из совместных прослушиваний и обсуждений; и практическую (дневные часы) — участникам лаборатории будут предложены задания по звукозаписи и звуковому вниманию.
Продолжат работу практические занятия по сбору звукового материала в условиях дикой природы с Игорем Вязаничевым, который расскажет о технологии работы в полевой записи и необходимой технике. Участники будут учиться слушать и разбираться с тем, как передать пространство в фонограмме, а также проверят основные психоакустические теории, объясняющие явление стереофонии.
22 июля. Отъезд, завершение экспедиции.
С 23 июля — создание композиций на основе собранного материала. Куратор — Олег Макаров.
Финальной частью лаборатории станет работа участников в домашних условиях непосредственно над итоговым произведением. Олег Макаров проведет технические консультации с участниками, а также небольшой онлайн-курс по созданию саунд-арт произведений.
Участникам лаборатории, выбранным по итогам open-call, будет обеспечен проезд до точки из Улан-Удэ и Читы, а также проживание и питание на территории ленд-арт парка «Тужи» на протяжении всей экспедиции. Экспедиция проходит в полевых условиях.