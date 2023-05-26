Показывают валенки и чеканят деньги: в Санкт-Петербурге стартовали дни культуры Новосибирской области

В Санкт-Петербурге 25 мая стартовали мероприятия в рамках «Дней культуры Новосибирской области». Культуру региона в северной столице посетила делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым. Наши коллеги из «Фонтанка.ру» специально для НГС побывали на открытии этого мероприятия.
Во дворе государственной академической Капеллы собрались представители науки и искусства Сибири. Выступление оркестра духовых инструментов и джазового ансамбля Новосибирского музыкального колледжа слушали и случайные прохожие, и ценители искусства.
Наибольшее внимание приковывает к себе гордость Новосибирска — реплика скелета самца мамонта. Представители Государственного краеведческого музея рассказали, что из каждой косточки был сделан слепок и получилась полноценная копия. Он был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году и является одним из наиболее полных скелетов мамонта в мире.
Особенно чувствительная выставка — «900 дней братства». На ней петербуржцам рассказывается о годах Великой Отечественной войны, когда из блокадного Ленинграда в Новосибирск были эвакуированы дети.
Во время концертной программы Государственного академического Сибирского русского народного хора «Сибирь — жемчужина России» перед участниками выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
— Дорогие новосибирцы, рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Сегодня Санкт-Петербург и столица Сибири вместе собрались, чтобы поделиться своими впечатлениями, и мы рады принять ваш подарок к годовщине Санкт-Петербурга. Сегодня мы благодарим новосибирцев за то, что они подарили ленинградцам жизнь, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Глава Петербурга признался, что больше всего его тронула скульптура Павла Макарова. На выставке рассказывали о том, как сибиряки собирали теплые вещи, в том числе валенки и грузили их в вагоны детям. После выставки скульптуру передадут Музею блокады Ленинграда. Творческое решение автора очень трогает — подложка выполнена в виде печи, символизирующая тепло, на печи стоят валенки, а на валенках гнездо с птенцами. Птенцы — это дети, столкнувшиеся с ужасом войны.
После Александра Беглова слово взял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Во-первых, хотелось мне бы от имени всех новосибирцев, которые приехали в замечательный город, культурную столицу нашей страны, поздравить вас с днем рождения, с юбилеем. Новосибирцы гордятся, что их город 130 лет назад основали не купцы, а инженеры. Сегодня нас связывают очень многие проекты культуры, образования, туризма. Но, наверное, самая неразрывная связь, родственная связь между новосибирцами, ленинградцами, калининградцами сложилась в годы Великой Отечественной войны. Получалось так, что Новосибирская область приняла в годы войны больше всего эвакуированных жителей, — заявил Андрей Травников.
По словам главы Новосибирской области, во время Великой Отечественной, при сегодняшних границах, в Новосибирск приехало 300 тысяч человек из разных городов и областей. Несмотря на то, что всем жителям было тяжело, вместе «мы всё выдержали, ковали победу в тылу. Ко всем детям относились, как к своим, всех вырастили», — подчеркнул губернатор.
Травников отметил, что именно с Ленинградом эта связь была наиболее тесной: «Бесценные произведения, которые раньше располагались в музеях Ленинграда на период блокады были перевезены на хранение в здание Новосибирского театра оперы и балета». Однако новосибирцам удалось не только создать условия для хранения, но и для творческой, научной деятельности всем, кто остался из Петербурга в Новосибирск.
Также глава региона рассказал, что до сих пор ежегодно 22 июня оркестр Новосибирской филармонии исполняет седьмую симфонию Шостаковича.
Кроме того, 25 мая Новосибирский государственный художественный музей представил жителям северной столицы выставку «Сибирь многоликую». Это портреты сибиряков в традиционных костюмах, представителей разных рабочих профессий — механизаторов, кузнецов, проводников, геологов; сибирские зимние пейзажи и бытовые сюжеты.
На уличных площадках Капеллы расположились знаменитые археологические находки, станки единственного за Уралом Монетного двора. К слову, губернатор Александр Беглов уже похвастался, что отчеканил себе монету.
Еще одна инсталляция сделана в виде двери. В проеме двери расположен экран, где в реальном времени проходят мимо жители Новосибирска. Если поначалу прохожие стесняются, то чуть позже активно машут приветливым петербуржцам.
Центр креативных индустрий покажет фильмы, созданные в рамках первого фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний».
К тому же петербуржцев приглашают на интерактивную выставку-игру о первых сибирских поселениях — острогах. На ней рассказывают, каким образом строились деревянные крепости, учитывая суровые зимы Сибири.
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая. Закончатся дни культуры под вечернюю световую программу.
Ранее НГС публиковал полную программу «Дней культуры Новосибирской области». Читайте, что еще можно там увидеть.