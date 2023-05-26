Показывают валенки и чеканят деньги: в Санкт-Петербурге стартовали дни культуры Новосибирской области

Особенно чувствительная выставка — «900 дней братства». На ней петербуржцам рассказывается о годах Великой Отечественной войны, когда из блокадного Ленинграда в Новосибирск были эвакуированы дети.



Во время концертной программы Государственного академического Сибирского русского народного хора «Сибирь — жемчужина России» перед участниками выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



— Дорогие новосибирцы, рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Сегодня Санкт-Петербург и столица Сибири вместе собрались, чтобы поделиться своими впечатлениями, и мы рады принять ваш подарок к годовщине Санкт-Петербурга. Сегодня мы благодарим новосибирцев за то, что они подарили ленинградцам жизнь, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.