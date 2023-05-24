Мамонты и оркестр: петербуржцев будут два дня знакомить с культурой Новосибирска — 7 карточек с яркими событиями

1
Большой двор Капеллы
В четверг, 25 мая, с 12 до 22 часов будет концертная программа от студенческих коллективов в Большом дворе Академической Капеллы, которая находится на улице Набережная реки Мойки, 20. На концерте выступят духовые инструменты и джазовый ансамбль Новосибирского музыкального колледжа. Пройдет интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств.
В пятницу, 26 мая, к музыкальному колледжу присоединится Государственный академический Сибирский русский народный хор. Концерты также пройдут с 12 до 22 часов.
Оба дня в большом и малом дворе Капеллы будет вечерняя световая программа.
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Концертный зал Капеллы
В Концертном зале Капеллы в 19:00 25 мая будет торжественное открытие дней Новосибирской области. На открытии исполнит программу Сибирский русский народный хор.
Концертная программа называется «Сибирь — жемчужина России». Как рассказали в Минкульте, слушателей ждет органичное созвучие исторического и современного художественного материала. На концерте будут вокальные композиции, хореографические номера, оркестровые произведения и вокально-хореографические композиции. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке.
В пятницу, 26 мая, в концертном зале будет торжественное закрытие Дней культуры Новосибирской области. В этот день концертную программу исполнит академический симфонический оркестр. Ведущими солистами станут Вадим Репин (скрипка) и Герман Уколов (фортепиано). Художественный руководитель и главный дирижер — Димитрис Ботинис. В программе будут произведения Рахманинова и Чайковского. Мероприятие бесплатное, но на него также нужно зарегистрироваться.
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Концертный зал Мариинского театра
В Мариинском театре 25 мая в 19:00 будет концерт Новосибирского симфонического оркестра. Солисты программы: знаменитый скрипач Вадим Репин и художественный руководитель и главный дирижер — Димитрис Ботинис. Оркестр исполнит первый скрипичный концерт Бруха и монументальную Девятую симфонию Малера. Стоимость билета — от 1000 рублей.
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Малый зал Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева
В пятницу, 26 мая, в 14:00 и в 19:00 театр «Глобус» покажет спектакль «Шинель». Режиссер спектакля Иван Орлов поставил знаменитое произведение Николая Гоголя в современной интерпретации.
— Обычная история одиночества героя, не сумевшего смириться с потерей. Но спектакль ломает правила игры и выходит в жанр анекдота. Трагедия переплетается с комедией, а реальность — с мистикой, — рассказали в афише.
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Малый двор Капеллы
В малом дворе Академической Капеллы два дня с 12 до 22 часов будут выставки «Сузун-завод. Монетный двор» и «Сибирь многоликая».
На выставке «Сузун-завод. Монетный двор» расскажут историю медеплавильного завода и единственного за Уралом монетного двора. Посетители также смогут на память отчеканить монету.
На выставке «Сибирь многолика» будет выставка копий картин известных авторов из собрания Новосибирского художественного музея. В окнах Капеллы можно увидеть портреты сибиряков в традиционных костюмах, сибирские зимние пейзажи и бытовые сюжеты.
Также 25 и 26 на малом дворе с 21:00 до 22:00 будет проходить вечерняя световая программа.
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Новосибирский мамонт в Капелле
Во всем здании Академической Капеллы будут проходить различные выставки и стоять стенды. В корпусе «Аркада» будет стоять стенд Туристско-информационного центра Новосибирской области. На нем расскажут о том, чем заняться и где разместиться в Новосибирской области, и покажут туристические карты по Новосибирску и Академгородку.
В Стеклянной галереи Капеллы пройдет выставка «Окаменевшее время», в которой расскажут о мамонтах. Посетители смогут увидеть самый полный скелет шерстистого мамонта в мире из коллекции Новосибирского краеведческого музея.
В выставочном зале музея Капеллы будет иммерсивная выставка «Дети Неба». На ней расскажут об основах сибирского характера. Экспозиция наполнена археологическими и этнографическими коллекциями и расскажет о мифокультурном мире коренных жителей Сибири.
В выставочном зале Капеллы будет проходить выставка «Сибиряки», на которой покажут графические портреты художника Бориса Смирнова. Он сделал их во время путешествия в Сибирь в 1904 году.
— Характерные типажи и персонажи, мастерски выполненные образы создают объемный образ жителей Сибири начала ХХ века. На противоположной стене — портреты известных сибиряков, выполненные в конце ХХ века. Это дает возможность проследить развитие образов людей, живших в Сибири на протяжении 100 лет, — рассказали в афише Дней культуры.
В кинозале Капеллы будет фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Посетителей ждут фильмы о геологии, химии, генетике, биологии, астрономии, энергетике и археологии.
Также на протяжении всех дней будет работать сувенирный магазин с лимитированной линейкой.
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Белый зал Капеллы
В Белом зале Капеллы с 12 до 22 часов два дня будет проходить три выставки. На интерактивной выставке-игре «Пять петровских крепостей» расскажут о первых сибирских поседениях — острогах.
— Посетители узнают, как и зачем строились деревянные крепости и остроги, какую функцию выполняли и как выглядели на самом деле. В зале выставки можно самостоятельно построить деревянную крепость из масштабного конструктора. Выставку дополняет познавательно-развлекательная программа «Виртуальная и дополненная реальность» от Школы креативных индустрий, — рассказали в афише.
От Сибирского русского народного хора пройдет выставка концертного костюма от дизайнера Виктора Феоктистова. Он на протяжении многих лет работал с хором. Дизайнер сам расскажет об истории костюмов.
На выставке «900 дней братства» расскажут о культурной связи, которая возникла между Новосибирской и Санкт-Петербургом в годы Великой Отечественной войны. Специально для проекта сибирский скульптор Павел Марков сделал мемориальную скульптуру.
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