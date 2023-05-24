Мамонты и оркестр: петербуржцев будут два дня знакомить с культурой Новосибирска — 7 карточек с яркими событиями

В четверг, 25 мая, с 12 до 22 часов будет концертная программа от студенческих коллективов в Большом дворе Академической Капеллы, которая находится на улице Набережная реки Мойки, 20. На концерте выступят духовые инструменты и джазовый ансамбль Новосибирского музыкального колледжа. Пройдет интерактивная программа «Ново-Николаевские встречи» Новосибирского колледжа культуры и искусств.

В пятницу, 26 мая, к музыкальному колледжу присоединится Государственный академический Сибирский русский народный хор. Концерты также пройдут с 12 до 22 часов.

Оба дня в большом и малом дворе Капеллы будет вечерняя световая программа.