freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 9/10
usd 79.97
eur 86.20
Тема дняПочему вывозят песок с пляжа
Все новости
Все новости

На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге установили «дверь в Новосибирск»

Аналогичная дверь появилась у Новосибирского краеведческого музея

832

Дверь появилась на набережной реки Мойки

Поделиться

«Дверь в Новосибирск» установили на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Сегодня, 25 мая, в Северной столице стартуют Дни культуры Новосибирской области. Об этом сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» правительства региона.

— На известных площадках, включая Мариинский театр и Академическую капеллу, выступят ведущие творческие коллективы нашего региона. А жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на набережной реки Мойки, — сообщили в правительстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: правительство НСО

Точно такая же дверь появилась и у Новосибирского краеведческого музея — открыв ее, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Напомним, дни Новосибирской области пройдут в Санкт-Петербурге 25-го и 26-го. Мероприятия состоятся на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Смотрим в 7 карточках программу фестиваля.

Санкт-ПетербургНовосибирскФестиваль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter