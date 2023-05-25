На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге установили «дверь в Новосибирск»

«Дверь в Новосибирск» установили на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Сегодня, 25 мая, в Северной столице стартуют Дни культуры Новосибирской области. Об этом сообщили на официальной странице во «ВКонтакте» правительства региона.
— На известных площадках, включая Мариинский театр и Академическую капеллу, выступят ведущие творческие коллективы нашего региона. А жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на набережной реки Мойки, — сообщили в правительстве.
Точно такая же дверь появилась и у Новосибирского краеведческого музея — открыв ее, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.
Напомним, дни Новосибирской области пройдут в Санкт-Петербурге 25-го и 26-го. Мероприятия состоятся на площадках Академической капеллы, Мариинского театра и Театра юных зрителей. Смотрим в 7 карточках программу фестиваля.