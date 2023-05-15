«Не убий»: вандалы изрисовали ограду православного храма в Новосибирске

Вандалы нарисовали красной краской надпись «Не убий!» на бетонном ограждении храма в честь святых Новомучеников Российских. Фотографию их творчества НГС прислала читательница.
— Я еще 12 мая видела это «творчество». Но эта надпись до сих пор красуется, никто ее не убирает, — сообщила читательница.
Храм в честь святых Новомучеников Российских был освящен в 2004 году архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном (Емельяновым). Относится к Новосибирской епархии Русской православный церкви.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу Новосибирской митрополии РПЦ. Там подтвердили факт вандализма, но развернутый комментарий обещали предоставить позднее.
Ранее в Новосибирской области неизвестные устроили погром на кладбище в Искитимском районе.