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«Не убий»: вандалы изрисовали ограду православного храма в Новосибирске

Надпись на бетонном ограждении не убирают несколько дней

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На заборе красуется одна из десяти заповедей, которые были поведаны пророку Моисею, согласно тексту Библии

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Вандалы нарисовали красной краской надпись «Не убий!» на бетонном ограждении храма в честь святых Новомучеников Российских. Фотографию их творчества НГС прислала читательница.

— Я еще 12 мая видела это «творчество». Но эта надпись до сих пор красуется, никто ее не убирает, — сообщила читательница.

Храм в честь святых Новомучеников Российских был освящен в 2004 году архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном (Емельяновым). Относится к Новосибирской епархии Русской православный церкви.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Новосибирской митрополии РПЦ. Там подтвердили факт вандализма, но развернутый комментарий обещали предоставить позднее.

Ранее в Новосибирской области неизвестные устроили погром на кладбище в Искитимском районе.

ВандализмБиблияРПЦНовосибирская митрополия
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