«Выскочил с украинским флагом — мы его заставили петь»: Михаил Турецкий — об отмене всего русского и успехе новосибирцев

— Насколько показывает моя жизненная наблюдательность — самые успешные люди родились именно в Сибири. Потом они, конечно, рассеиваются по всему миру. В Америке, Бразилии, Европе, Москве — куда бы ни поехал сибиряк, новосибирец, везде добьется успеха. Потому что он прошел настоящую школу жизни в сибирском регионе.



Сибиряки настоящие. Честь, дружба и порядочность для них не пустые слова. Всегда приезжаю в Сибирь в приподнятом настроении. Люблю не только Новосибирск, но и Барнаул, Иркутск, Кемерово, Омск.

