«Выскочил с украинским флагом — мы его заставили петь»: Михаил Турецкий — об отмене всего русского и успехе новосибирцев

В субботу в новосибирском ДКЖ выступит знаменитый «Хор Турецкого» — в город он приезжает с юбилейной программой к 60-летию основателя. НГС поговорил с Михаилом Турецким о том, как изменился за последние годы Новосибирск, чем ему так нравятся сибиряки, об отмене концертов за границей и о провокациях.
— Михаил Борисович, вы достаточно часто бываете с коллективом в Новосибирске. Какой он — новосибирский зритель?
— Насколько показывает моя жизненная наблюдательность — самые успешные люди родились именно в Сибири. Потом они, конечно, рассеиваются по всему миру. В Америке, Бразилии, Европе, Москве — куда бы ни поехал сибиряк, новосибирец, везде добьется успеха. Потому что он прошел настоящую школу жизни в сибирском регионе.
Сибиряки настоящие. Честь, дружба и порядочность для них не пустые слова. Всегда приезжаю в Сибирь в приподнятом настроении. Люблю не только Новосибирск, но и Барнаул, Иркутск, Кемерово, Омск.
— Изменился ли Новосибирск, на ваш взгляд?
— Очень сильно. В Новосибирске всё есть для жизни. Москва — город столичный, Екатеринбург — промышленный, а в Новосибирске есть всё для жизни. Всё появилось, и прекрасная культурная составляющая. Место центровое для развития. Новосибирск развивается. Всегда полные залы у нас. Люди готовы воспринимать искусство и культуру, поэтому и приезжаем достаточно часто — минимум раз в полтора года.
— Мы знаем, что вы будете выступать и перед семьями мобилизованных новосибирцев. Для них какая-то отдельная программа будет?
— Специально что-то не нужно придумывать. Ответственность высокая у нас перед каждым зрителем. Искусство всех поддерживает. Мы все сегодня — единое целое, единая страна. Мы выйдем и поддержим каждого зрителя. Через радость мы преодолеем все жизненные трудности.
— Вы много гастролируете за границей. Сейчас идет тенденция к отмене русской культуры. Чувствуете ли вы это? Что думаете об этом?
— Всё равно здравый смысл победит. Как можно отменить культуру? Кто это может сделать? Две-три марионетки смогут отменить великую культуру, за которой стоят столетия доказательств ликвидности ее существования? Бред какой-то. Музыку Петра Чайковского и других великих деятелей русской культуры признали миллионы людей. Кто может отменить ту незримую тропу в душу огромного количества людей, которую находят гениальные живописцы, композиторы, поэты, скульпторы, режиссеры...
Но борьба с нами существует — пытаются отменить концерты любыми способами. И находят за что зацепиться. Есть проблемы у нас с концертами в Евросоюзе. Но всё равно пытаемся их проводить и проводим. Наша задача — не разрушать, а строить мосты дружбы между людьми.
— С какими ситуациями вам пришлось столкнуться за границей?
— В Сан-Паулу вышел мужчина к нам с украинским флагом. Я ему сказал: «Дружище, ты, наверное, думаешь, что так сможешь сорвать нам концерт? Мы вызовем охрану и будем ругаться? Нет. У нас вообще никаких нет к вам претензий. Хочешь ходить со своим флагом? Выходи на сцену. Мы вас любим». Он так удивился, но ничего ему не оставалось, как выйти на сцену с нами.
Я ему сказал: «А теперь пой с нами». Это были «Подмосковные вечера». И ему тоже ничего не оставалось, пришлось петь песню. И тут, конечно, и российский флаг появился. И на территории третьей страны Россия и Украина вдруг снова соединились. Таких случаев много было.
— Концерт посвящен вашему 60-летию. К каким выводам вы пришли к этому возрасту?
— Пока никуда не пришел, только иду. Мой папа прожил 97 лет, и только в 95 лет он стал говорить: «Трудно стало, годочки. Вот было бы мне 85 сейчас...» И у него загорались глаза. При этом в 92 года он еще на лыжах катался. А он был участником прорыва блокады Ленинграда.
Я считаю, что для меня всё только начинается. По энергетике не стал нисколько слабее. Делаю свое дело и люблю жизнь.
— И что, как думаете, сказал бы ваш папа насчет происходящих событий?
— Думаю, что в страшном сне мой отец не мог представить себе конфликт, который возник. Наша задача — не дать себя в обиду и отстаивать свои интересы.
— Сейчас настроение зрителей отличается от того, что было раньше?
— Многие люди в зале сейчас находятся в состоянии непонимания, куда они дальше идут. Мир очень масштабно и мощно перестраивается. И мы уже живем в новой реальности, к которой нужно быть готовыми. Мы через культуру пытаемся сделать так, чтобы всем было комфортно, выравниваем настроение зрителей.
— Что хотелось бы сделать? Какие исполнить произведения? Какие творческие планы?
— Творчество и план — несовместимые понятия. И есть еще одно очень точное высказывание: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Каждый день что-то придумываю новое, и у нас есть консилиум — решаем, что делать, совместно. И никогда один концерт не будет повторять другой. Программы очень разные.
В Новосибирск мы приезжаем с концертом-благодарностью. Я пою вместе со своей командой о том, что мне дорого. Это благодарность родителям, учителям, стране, семье и, конечно, зрителям.
Есть достаточно серьезные проекты в Азии и Латинской Америке. И нужно адаптировать наше творчество, так как нужно быть понятными всем зрителям, и тем, кто не говорит по-русски. Мы говорим со сцены и на португальском, и на китайском. Наша задача — раскалывать лед недоверия и строить мосты дружбы, рассказывая от первого лица, кто мы такие.
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