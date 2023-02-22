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Спецоперация на Украине

Власти НСО заказали за 1,5 миллиона «Хор Турецкого» для семей военных и мобилизованных

Концерт состоится 4 марта

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Выступление пройдет 4 марта

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Власти Новосибирской области заказали выступление «Хора Турецкого» для семей военнослужащих и мобилизованных.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Концерт должен пройти 4 марта.

По данным сайта, заказчиком концерта выступает государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных, культурно-массовых программ». На выступления потратят 1,5 миллиона рублей, договор об этом подписали 17 февраля.

Где именно пройдет заказанный концерт, на сайте госзакупок не указано.

Но известно, что в этот день хор даст концерт и по билетам, которые выложены в свободную продажу. Юбилейное шоу Михаила Турецкого и арт-группы «Хор Турецкого» состоится в ДКЖ.

— В честь своего 60-летия представляем новую Юбилейную программу «Мне 60 и это ЗДОРОВО!»

Концерт будет юбилейным

Концерт будет юбилейным

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Также на сайте написано, что в программе будут музыкальные хиты разных эпох и стилей. На сайте «Яндекс.Афиша» на концерт (6+) почти выкупили все билеты. Шоу пройдет 4 марта в 16:00 и в 19:30. Цена на билеты начинается от 3200 рублей, заканчивается 6500 рублями.

На следующий день после концерта в Новосибирске хор выступит в Барнауле, а после — в Кемерове.

Несколько лет назад «Хор Турецкого» выступил на Михайловской набережной в Новосибирске. О том, как прошло шоу, — читайте в материале.

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