«Сегодня в белом танце кружимся». Как сложилась жизнь вокалистки Mr. Credo (и как она выглядит сейчас)

Все эти годы Олеся живет в Екатеринбурге и профессионально занимается музыкой: поет в военном оркестре уральского округа и преподает вокал. Наши коллеги из Е1.RU побывали у нее в гостях, поговорили о том, как она познакомилась со скандальным артистом, какие отношения у них сейчас, и вспомнили о безумных фанатах, звавших Олесю замуж. Подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.