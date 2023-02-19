«Сегодня в белом танце кружимся». Как сложилась жизнь вокалистки Mr. Credo (и как она выглядит сейчас)

В начале нулевых таинственный Mr. Credo произвел настоящий фурор в российском шоу-бизнесе. Аравийская куфия и черные очки сделали Александра Махонина (настоящее имя музыканта) одним из самых узнаваемых артистов страны. А вот вокалистку Олесю Слукину узнавали по голосу, вы сразу вспомните его, если напоете «Сегодня в белом танце кружимся».
Все эти годы Олеся живет в Екатеринбурге и профессионально занимается музыкой: поет в военном оркестре уральского округа и преподает вокал. Наши коллеги из Е1.RU побывали у нее в гостях, поговорили о том, как она познакомилась со скандальным артистом, какие отношения у них сейчас, и вспомнили о безумных фанатах, звавших Олесю замуж. Подробнее смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Олеся Слукина познакомилась с Александром Махониным, когда ей было семнадцать лет. Педагогов музыкального училища имени Чайковского, студенткой которого она тогда была, часто просили порекомендовать вокалисток для разных проектов. Когда преподаватель Елена Захарова дала Олесе номер телефона и сказала, что музыканты ищут бэк-вокалистку, девушке не очень хотелось звонить.
— Я подумала, что это опять какая-то ерунда. Сотовых тогда не было, пошла к таксофону в училище и про себя решила: если трубку возьмут с первого раза, то пойду на прослушивание, если нет — скажу, что не дозвонилась, — рассказывает Олеся. — Взяли с первого раза.
Многие удивятся, но Mr. Credo продолжает гастролировать в привычном составе. Правда, после пандемии выступлений стало намного меньше. Артисты работают вместе больше двадцати лет. За это время им не раз приписывали роман, но Олеся уверяет, что они всегда были и остаются друзьями.
— У нас с Александром здоровые отношения, всегда обмениваемся сообщениями. У нас никогда не возникало сложностей. Рецепт простой — не вступать в интимные отношения. Естественно, если люди вместе столько лет на сцене, то обязательно что-то должно было быть, но мы, видимо, исключение из общей массы. Мы столько прошли: и олимпийские стадионы, и маленькие прокуренные клубы в Германии. До сих пор много зовут выступать, видимо, на какой-то ретроволне.
У Олеси есть муж и 10-летняя дочка, которая пошла по стопам мамы: она учится в музыкальной школе и поет так же чисто, но тихо.
Подробнее про жизнь Олеси Слукиной в уральской столице читайте здесь.