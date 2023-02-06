Прошаляпили: дом, в котором жил Федор Шаляпин, разваливается на глазах

Башкирия встретила борт с Шаляпиным не слишком приветливо: «На реке Белой наш пароход начал раза по два в день садиться на мель на перекатах, и капитан довольно бесцеремонно предлагал пассажирам второго и третьего класса "погулять по берегу". Стоял отчаянный холод. Чтобы согреться, я ходил по берегу колесом, выделывал разные акробатические штуки, а мужички, стоя около стогов сена, которое они возили в деревню, глумились надо мной».



Шаляпин вспоминал, что пароход прибыл к Сафроновской пристани рано утром, моросил дождь, и сушу размыло в слякоть. «До города было верст пять».



Путь к славе. Начало

Уже в начале репетиций в Уфе стало понятно, что штат театра раздут. Шаляпин запаниковал, что первым безработным станет именно он.



«Но когда было предложено рассчитать меня, хормейстер заявил: "Нет, этого мальчика надо оставить. У него недурной голос, и он, кажется, способный…". Целый Урал свалился с души моей», — по этим словам можно судить о чувстве юмора артиста.