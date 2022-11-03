Как будут праздновать День народного единства в Новосибирске: массовое исполнение гимна и концерты

В Новосибирске на День народного единства, 4 ноября, запланировано несколько массовых мероприятий. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области, одной из основных площадок станет концертный зал имени А. М. Каца.

С 13:30 у зала начнется областной фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» Там будет выставка-ярмарка народных ремесел, многонациональная молодежная вечерка и игры народов России. Также можно написать письмо для военнослужащих. Также будет фотозона с участием реконструкторов.