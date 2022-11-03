Как будут праздновать День народного единства в Новосибирске: массовое исполнение гимна и концерты
Будет две основные площадки: филармония и ДКЖ
В Новосибирске на День народного единства, 4 ноября, запланировано несколько массовых мероприятий. Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области, одной из основных площадок станет концертный зал имени А. М. Каца.
С 13:30 у зала начнется областной фестиваль «Мы Россия — мы вместе!» Там будет выставка-ярмарка народных ремесел, многонациональная молодежная вечерка и игры народов России. Также можно написать письмо для военнослужащих. Также будет фотозона с участием реконструкторов.
В 14:20 на входе в ГКЗ имени А. М. Каца начнется флешмоб #Мывместе и сделают растяжку большого флага Российской Федерации. Также там будет единое исполнение гимна России.
В 15:00 начнется благотворительный концерт на сцене филармонии. В нем примут участие коллективы со всей страны: Сергей Бобров и Екатерина Болбас (г. Енакиево, Горловский район), вокальный коллектив «Лира» (г. Шахтерск), МБУ «КДО» администрации города Шахтерска, группа «Яхонт» (Красноярский край), государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» (Новосибирская область) и многие другие.
Как рассказали в приемной филармонии, билеты на концерт вчера закончились. Их бесплатно раздавали в виде пригласительных жителям города.
Мэрия Новосибирска на День народного единства организует фестиваль в Доме культуры железнодорожников. Это юбилейный XX Городской фестиваль национальных культур «Новосибирск — город дружбы». Он начнется в 13:00.
— Для гостей праздника подготовят выставку «20 лет — вместе!», рассказывающую об истории фестиваля, а также организуют интерактивные зоны и мастер-классы. Посетители смогут не только ознакомиться с культурой и традицией народов, проживающих в Новосибирске, но и с их ремеслами, и с играми, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
На гала-концерте также расскажут о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести». На фестивале зрители смогут увидеть лучшие номера за последние 20 лет.
Сегодня, 3 ноября, в 19:00 откроют стелу «Новосибирск — город трудовой доблести», на площади Калинина пройдет торжественное мероприятие. Дороги перекроют с 17:00 до 20:00. Также уже введен запрет на парковку с 07:30 до 20:00.