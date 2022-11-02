Перекрытие дорог и запрет на парковку на Красном проспекте — все ограничения в одной картинке
Движение ограничивают завтра из-за открытия стелы
Площадь Калинина, часть Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук перекроют завтра, 3 ноября, из-за торжественного открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».
Дороги перекроют с 17:00 до 20:00. Также будет введен запрет на парковку с 07:30 до 20:00.
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На стелу было потрачено 149 миллионов рублей. Устанавливать ее в Новосибирске начали в середине октября, и уже завершили. Осталось только благоустроить территорию вокруг нее.
Вчера на стеле включили подсветку. Как она выглядит, можно посмотреть с высоты птичьего полета.