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Перекрытие дорог и запрет на парковку на Красном проспекте — все ограничения в одной картинке

Движение ограничивают завтра из-за открытия стелы

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Автомобилистам нужно искать другие пути

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Площадь Калинина, часть Красного проспекта и улицы Дуси Ковальчук перекроют завтра, 3 ноября, из-за торжественного открытия стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

Дороги перекроют с 17:00 до 20:00. Также будет введен запрет на парковку с 07:30 до 20:00.

Сохраните себе эту полезную картинку.

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На стелу было потрачено 149 миллионов рублей. Устанавливать ее в Новосибирске начали в середине октября, и уже завершили. Осталось только благоустроить территорию вокруг нее.

Вчера на стеле включили подсветку. Как она выглядит, можно посмотреть с высоты птичьего полета.

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