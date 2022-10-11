С гимном и флешмобом: в НСО готовятся к Дню народного единства — сколько бюджет потратит на флаги
1050 флагов РФ будут выполнены из полиэфирного шелка
Новосибирская область потратит 765 тысяч рублей на флаги для флешмоба к Дню народного единства. Информация о состоявшемся аукционе появилась на официальном портале госзакупок.
Согласно документам закупки, 4 ноября 2022 года в районах и городских округах Новосибирской области планируется организация и проведение флешмоба. Начальная цена контракта составляла 993 тысячи рублей.
Победителем аукциона стала компания, предложившая устроить флешмоб за 804 тысячи рублей (данных об участнике на сайте госзакупок, а также в сервисе «Контур.Фокус» нет). Большая часть этой суммы — 765 тысяч рублей — пойдет на закупку 1050 «единообразных флагов РФ».
Флаги должны быть выполнены из полиэфирного шелка, размером не менее 1,2 на
В описании объекта закупки также указаны требования к проведению акции: по задумке заказчика, Центра гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов, 4 ноября 2022 года в 35 районах и городских округах области люди должны одновременно спеть гимн России и поучаствовать во флешмобе с флагами. Помимо этого, в Новосибирске запланировано «развертывание стяга РФ». Организаторы особо отметили, что в каждом населенном пункте участие в акции должны принять не менее 60 человек.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями центра являются областное Министерство региональной политики, Департамент земельных и имущественных отношений НСО, а также правительство Новосибирской области. Директор центра — Алла Данилевская. Основным видом деятельности учреждения является «деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера». За последний месяц центр заключил контракты на 2 миллиона 486 тысяч рублей, еще один аукцион — организация патриотического форума #патриот 54 — находится в стадии подачи заявок. Начальная сумма этого контракта — 1 миллион 495 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, что на новогодние гирлянды, которые повесят на Красном проспекте, мэрия Новосибирска планирует потратить 2,5 миллиона рублей.