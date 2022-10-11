С гимном и флешмобом: в НСО готовятся к Дню народного единства — сколько бюджет потратит на флаги

Согласно документам закупки, 4 ноября 2022 года в районах и городских округах Новосибирской области планируется организация и проведение флешмоба. Начальная цена контракта составляла 993 тысячи рублей.

Победителем аукциона стала компания, предложившая устроить флешмоб за 804 тысячи рублей (данных об участнике на сайте госзакупок, а также в сервисе «Контур.Фокус» нет). Большая часть этой суммы — 765 тысяч рублей — пойдет на закупку 1050 «единообразных флагов РФ».