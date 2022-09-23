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Мэрия закупит гирлянды для Красного проспекта — за них готовы заплатить 2,5 миллиона рублей

Они предназначены для новогоднего оформления города

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Такие гирлянды уже покупали для центра города

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Для новогоднего украшения Новосибирска закупят уличные гирлянды. Их максимальная стоимость составляет 2,5 миллиона рублей. Закупку объявил «Городской центр наружной рекламы».

Планируется приобрести 48 гирлянд длиной по 12 метров

Планируется приобрести 48 гирлянд длиной по 12 метров

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По данным сайта госзакупок, длина перетяжки должна составлять 12 метров, всего планируется приобрести 48 штук. На гирлянде должны быть размещены нити переменной длины от 0,5 до 1,3 метра с мерцающими шарами.

— Товар должен быть новым, безопасным. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются средства бюджета города Новосибирска на 2022 финансовый год, — говорится в аукционной документации.

Гирлянду повесят на Красном проспекте вдоль зданий № 22 и 24.

В этом году Новосибирск станет «Новогодней столицей России». Основной площадкой празднования выбрали новый парк у строящейся ледовой арены. На Михайловской набережной установят символ праздника — «смарт-снежинку», в мэрии рассказали, какой она будет.

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