«За эти деньги на руках будут вносить на место?»: что новосибирцы думают о билетах на «Щелкунчик» за
18 тысяч
Цены на балет вызвали недоумение у горожан. Но есть и те, кто поддержал театр
Дорогие билеты на предновогодние показы балета «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета сегодня стали темой номер один в обсуждениях у читателей НГС. Они оставили почти 200 комментариев к новости.
НОВАТ продает билеты на балет «Щелкунчик» по
— На 31 декабря на вечерний спектакль «Щелкунчик» на нулевой ряд билеты стоят
Приводим мнения, которые получили наибольшую поддержку среди читателей на нашем сайте.
— На весь декабрь с десяток разных постановок. При этом 14 спектаклей «Щелкунчика»! При всей моей любви к балету и Чайковскому, но билет за
— Прошли времена, когда искусство было для народа. Сейчас оно надежно отгорожено от большинства ценовым цензом, — отметил читатель НГС Вячеслав Иванович.
— За эти деньги на руках будут вносить на свое место? — интересуется другой читатель.
— Как я был далек от высокого искусства, ну а теперь стал еще дальше, — написал читатель под ником Обьчанин.
— Они что, предлагают билеты для любителей прекрасного из альтернативного Новосибирска? Для жителей нашего города цена на билеты не по карману, — уверен читатель под ником Гость.
— Даешь за
— Все новосибирцы, кто хотел, уже сходили на «Щелкунчик» по нормальным ценам.
При этом есть и комментарии с другой точкой зрения.
— В Москве в Большом театре на предновогодний показ спектакля билеты стоят
— Купили билеты за 2000 рублей, идем с дочкой! Ура! — хвастается читательница.
— Есть билеты по
Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе выступит на сцене НОВАТа в декабре в Новосибирске. Народный артист России будет танцевать в балете «Тщетная предосторожность» (6+) 2 и 3 декабря.