20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 3/10
usd 61.43
eur 60.97
Тема дняВербовка в исправительных колониях
Все новости
Все новости

«За эти деньги на руках будут вносить на место?»: что новосибирцы думают о билетах на «Щелкунчик» за 18 тысяч

Цены на балет вызвали недоумение у горожан. Но есть и те, кто поддержал театр

1 986
ds

В театре подчеркивают, что цены на первые ряды — не показатель и в целом билеты остаются доступными

Поделиться

Дорогие билеты на предновогодние показы балета «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета сегодня стали темой номер один в обсуждениях у читателей НГС. Они оставили почти 200 комментариев к новости.

НОВАТ продает билеты на балет «Щелкунчик» по 18 000 рублей на вечерний показ 31 декабря. Самые дешевые билеты на это представление — 3500 рублей и по 500 рублей для инвалидов. Основная часть билетов на 31 декабря в зале стоит 4000–5000 рублей.

— На 31 декабря на вечерний спектакль «Щелкунчик» на нулевой ряд билеты стоят 18 000 рублей. И их осталось из 18 только 5. Уже со второго ряда билеты стоят 7000 рублей и далее становятся всё более доступными. Посещение в новогодний вечер становится доброй традицией. Вместо проведения вечера у телевизора находятся люди, и их становится всё больше, которые предпочитают прийти в театр и уже после спектакля прийти к новогоднему столу, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.

Приводим мнения, которые получили наибольшую поддержку среди читателей на нашем сайте.

— На весь декабрь с десяток разных постановок. При этом 14 спектаклей «Щелкунчика»! При всей моей любви к балету и Чайковскому, но билет за 18 000 на то, что смотрели и не раз... Это перебор в нынешних условиях. Это просто пир во время чумы, уважаемые! И потом, почему нельзя сделать хоть какое-то разнообразие? Я понимаю, что всё уже поставлено и просмотрено не раз. Но почему если 31 декабря, то только «Щелкунчик» или «Золушка». У нас что, не хватает фантазии? Или просто ажиотаж создать? И почему до сих пор нет репертуара на январь? Да, у нас есть традиция ходить на новогодних праздниках в оперный. Но мы хотим разнообразия! — недоволен пользователь под ником Так то.

— Прошли времена, когда искусство было для народа. Сейчас оно надежно отгорожено от большинства ценовым цензом, — отметил читатель НГС Вячеслав Иванович.

— За эти деньги на руках будут вносить на свое место? — интересуется другой читатель.

— Как я был далек от высокого искусства, ну а теперь стал еще дальше, — написал читатель под ником Обьчанин.

— Они что, предлагают билеты для любителей прекрасного из альтернативного Новосибирска? Для жителей нашего города цена на билеты не по карману, — уверен читатель под ником Гость.

— Даешь за 100 000 рублей на место дирижера! Не прогадай, НОВАТ, — подсказывает другой читатель.

— Все новосибирцы, кто хотел, уже сходили на «Щелкунчик» по нормальным ценам. 18 000 — это для приезжих, включают в себя налоги за посещение нашего города. Главное — это изъять их у НОВАТа и направить на расширение подъездных дорог, — уверен читатель НГС.

При этом есть и комментарии с другой точкой зрения.

— В Москве в Большом театре на предновогодний показ спектакля билеты стоят 150 000 рублей за билет, самые дешевые — 30 000, так-то, — приводит цифры читатель под ником С киоска.

— Купили билеты за 2000 рублей, идем с дочкой! Ура! — хвастается читательница.

— Есть билеты по 18 000, и прекрасно! Никто ж не заставляет вас покупать их. А есть люди, для которых жизненно важно приобрести билеты по такой цене, потому что они «бохатые»! И, к слову, не знаю, что там хорошего на нулевом ряду... Ноги рассматривать и под юбки смотреть... Беру обычно 10–12-й ряд, прекрасно всё видно. А однажды взяли билет на самый последний ряд, на самый последний ярус по центру. Боже! Это чудо! Спектакль как на ладони и картинка воспринимается по-другому. Жаль, больше не продают в НОВАТе билеты на последний ряд, — сетует читательница под ником Эллис.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе выступит на сцене НОВАТа в декабре в Новосибирске. Народный артист России будет танцевать в балете «Тщетная предосторожность» (6+) 2 и 3 декабря.

По теме

НОВАТНовый годЩелкунчикБилеты в театры
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2