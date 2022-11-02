«За эти деньги на руках будут вносить на место?»: что новосибирцы думают о билетах на «Щелкунчик» за 18 тысяч

Дорогие билеты на предновогодние показы балета «Щелкунчик» в Новосибирском театре оперы и балета сегодня стали темой номер один в обсуждениях у читателей НГС. Они оставили почти 200 комментариев к новости.



НОВАТ продает билеты на балет «Щелкунчик» по 18 000 рублей на вечерний показ 31 декабря. Самые дешевые билеты на это представление — 3500 рублей и по 500 рублей для инвалидов. Основная часть билетов на 31 декабря в зале стоит 4000–5000 рублей.