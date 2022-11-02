НОВАТ выставил цены на предновогодний показ «Щелкунчика» — билеты продают по 18 тысяч рублей

Театр оперы и балета в Новосибирске продает билеты на балет «Щелкунчик» по 18 тысяч рублей. Это цена на вечерний показ 31 декабря. Самые дешевые билеты на это представление — 3500 рублей и по 500 рублей для инвалидов. Основная часть билетов на 31 декабря в зале стоит 4–5 тысяч рублей.



В остальные дни декабря на этот спектакль театр поставил цены от 2 тысяч рублей (дальняя часть зала или боковая) до 12 тысяч рублей (на нулевой и первый ряды).