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НОВАТ выставил цены на предновогодний показ «Щелкунчика» — билеты продают по 18 тысяч рублей

Цены на билеты начинаются в разные дни от 2–3,5 тысяч рублей

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В театре отмечают, что «цены совершенно разные и вполне доступные»

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Театр оперы и балета в Новосибирске продает билеты на балет «Щелкунчик» по 18 тысяч рублей. Это цена на вечерний показ 31 декабря. Самые дешевые билеты на это представление — 3500 рублей и по 500 рублей для инвалидов. Основная часть билетов на 31 декабря в зале стоит 4–5 тысяч рублей.

В остальные дни декабря на этот спектакль театр поставил цены от 2 тысяч рублей (дальняя часть зала или боковая) до 12 тысяч рублей (на нулевой и первый ряды).

— На 31 декабря на вечерний спектакль «Щелкунчика» на нулевой ряд билеты стоят 18 тысяч рублей. И их осталось из 18 только 5. Уже со второго ряда билеты стоят 7 тысяч рублей и далее становятся все более доступными. Посещение в новогодний вечер становится доброй традицией. Вместо проведения вечера у телевизора находятся люди и их становится все больше, которые предпочитают прийти в театр и уже после спектакля прийти к новогоднему столу, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.

В театре отметили, что в прошлом сезоне «Щелкунчика» показали в целом 22 раза.

— В этом году до 31 декабря уже будет 13 показов. Цены совершенно разные и вполне доступные. Они начинаются от 2000 рублей. Билеты на первые два ряда не показатель. Советуем брать билеты пораньше, не откладывая их покупку в долгий ящик. Мы не в Москве, где продажами на новогодние показы «Щелкунчика» из года в год носят ажиотажный характер, но и в Новосибирске их активно покупают сразу после открытия продаж, — подчеркнули в НОВАТе.

На дневные показы балета цены доходят до 7500 рублей, вечерние 12–18 тысяч рублей

На дневные показы балета цены доходят до 7500 рублей, вечерние 12–18 тысяч рублей

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Большее количество билетов на 31 декабря в зале стоят до 4–5 тысяч рублей. Самые дорогие на 0 ряд за 18 тысяч, на первый за 10–12 тысяч рублей

Большее количество билетов на 31 декабря в зале стоят до 4–5 тысяч рублей. Самые дорогие на 0 ряд за 18 тысяч, на первый за 10–12 тысяч рублей

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На сайте указано, что билеты на «Щелкунчик» начинаются от 1500 рублей, но на сайте можно купить места только с 2000 рублей

На сайте указано, что билеты на «Щелкунчик» начинаются от 1500 рублей, но на сайте можно купить места только с 2000 рублей

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Даже если в списке афиши отображаются билеты от 1500 рублей, купить билеты можно только от 2000 рублей и все они находятся в дальней части зала

Даже если в списке афиши отображаются билеты от 1500 рублей, купить билеты можно только от 2000 рублей и все они находятся в дальней части зала

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Отметим, что сейчас прожиточный минимум трудоспособного взрослого в Новосибирской области составляет — 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка — 14 562 рубля.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе выступит на сцене НОВАТа в декабре в Новосибирске. Народный артист России будет танцевать в балете «Тщетная предосторожность» (6+) 2 и 3 декабря.

НОВАТТеатр оперы и балетаЩелкунчик
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