«Убитым» платили больше. Актер массовки рассказал о закулисье фильма «Сердце Пармы» с Бондарчуком

— Сейчас снимается много российского кино, выделяются большие средства на съемки исторических картин. Каждый день в Москве снимаются какие-то фильмы. Иногда можно за один день успеть побывать на разных съемочных площадках.



Наконец-то выходит фильм «Сердце Пармы», который начал сниматься в 2019 году. Я в течение месяца принимал участие в массовых сценах на поле сражения.



«Сердце Пармы» (16+) — фильм в жанре исторической драмы режиссера Антона Мегердичева, экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В фильме сыграли Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук. Дата выхода в прокат — 6 октября 2022. Фильм сравнивают с популярным сериалом HBO «Игра престолов» (18+).