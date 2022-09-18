«Убитым» платили больше. Актер массовки рассказал о закулисье фильма «Сердце Пармы» с Бондарчуком
Блокбастер уже сравнивают с «Игрой престолов»
Андрей Галашев из Архангельска снимается в кино: он играет в массовке и эпизодических ролях, участвует в новогодних «голубых огоньках» и других популярных телешоу. В том числе он снимался в фильме «Сердце Пармы», который сравнивают с сериалом «Игра престолов». Актер раскрыл несколько секретов из закулисья нового блокбастера и других проектов, в которых участвовал. Северянин снялся для новой картины Карена Шахназарова, отметился на съемках нашумевшего фильма Кирилла Серебренникова и сыграл узника Бухенвальда в историческом кино. Об интересных моментах с площадок он рассказывает от первого лица.
— Сейчас снимается много российского кино, выделяются большие средства на съемки исторических картин. Каждый день в Москве снимаются какие-то фильмы. Иногда можно за один день успеть побывать на разных съемочных площадках.
Наконец-то выходит фильм «Сердце Пармы», который начал сниматься в 2019 году. Я в течение месяца принимал участие в массовых сценах на поле сражения.
«Сердце Пармы» (16+) — фильм в жанре исторической драмы режиссера Антона Мегердичева, экранизация одноименного романа Алексея Иванова. В фильме сыграли Александр Кузнецов, Евгений Миронов, Федор Бондарчук. Дата выхода в прокат — 6 октября 2022. Фильм сравнивают с популярным сериалом HBO «Игра престолов» (18+).
Время действия — XV век. Специально для съемок построили деревню в Подмосковье. А еще специально была групповка (актеры групповых сцен. — Прим. ред.), которая обучалась навыкам сражения!
Моя роль — московит, который бился против пермяков. Мы весь день стояли с копьями, а в некоторых сценах бились на мечах.
В этом фильме меня «побородили» так, что и не узнать. Грим длился почти час: пока бороду приклеят, подберут, потом усы… Приходилось привыкать.
Снимали в сентябре-октябре. Было тепло, так что в костюмах было нелегко работать — жарко. А потом нас «кровили» — наносили красную краску на лицо.
Могу сказать, что это действительно грандиозный исторический проект. Там снялись известные актеры, но они снимались не вместе с нами — в другое время.
Работа проделана огромная. Представьте, массовка — 300 человек! И все одновременно выполняют свои задачи, идут строем, выполняют команды, как в военное время.
Когда мы лежали, то одна лошадь понеслась прямо на нас, и актер уже не мог справиться в седле. Мой товарищ по съемке Кирилл закрыл меня собой, и конь чуть по нам не проскакал. Тут мы реально опешили. Было страшновато.
Это снимали не только с земли, но и с квадрокоптера. С высоты смотрелось грандиозно.
Хочу заметить, что место съемок было недалеко от Домодедово. Во время съемок летали самолеты, и они даже специально облетали площадку по кругу. Смотрели, что происходит.
Также я участвовал в марте-апреле этого года в съемках фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой».
«Борзенко: ринг за колючей проволокой» (18+) — фильм Алексея Дегтярева и Елены Мошталь о боксере Андрее Борзенко. В
Там играл роль узника Бухенвальда. На эту роль был жесткий отбор по параметрам. Актер должен был быть худощавый и обязан был подстричься налысо.
Мне сказали, что если я не приду лысым, то меня подстригут в гримерке. Помню, в то время было довольно холодно, и когда мы пошли на грим, гример говорит: «Мы подстрижем основных актеров, а вы прикройте волосы шапочкой». Так и прошел!
Мне интересно было поучаствовать в таких съемках — попасть в эпоху войны.
Съемки длились всю ночь. Мы должны были лежать в холодном бараке, на сене, на нарах и смотреть бой нашего боксера Андрея с немецким боксером, который не проиграл ни одного боя. И в итоге наш, из концлагеря, выиграл этот бой!
Всех сняли крупным планом: наши реакции, эмоции и переживания за бой.
В этом же фильме мы играли и другую сцену. Там мы были уже интеллигентные зрители в цирке. Нас переодели в дорогие костюмы.
В июле снимался в реконструкции — примерил генеральскую форму.
В январе прошел кастинг на фильм Кирилла Серебренникова про Эдуарда Лимонова. Был утвержден на три сцены: военного, рабочего и сцену в метро. Примерил все костюмы.
В итоге в феврале поучаствовал в одной сцене вместе с английским актером. Я был в форме КГБ. Снимали на Мосфильме. Далее съемки должны были быть в городе Электросталь, но в феврале всё заглохло.
Издание «Афиша Daily» сообщает, что половина материала к фильму была отснята в России. Затем съемки, где реконструировался Нью-Йорк, перенесли из Москвы в Ригу. Сейчас съемочный процесс находится в завершающей стадии. Первые кадры уже были показаны на Каннском кинофестивале, а премьера ленты запланирована на весну 2023 года.
Ну а один из последних моих проектов — новый фильм Карена Шахназарова.
Запись туда началась в мае. А снимать начали в июле. Мне повезло попасть во МХАТ имени Чехова на съемку сцены, где было 250 человек массовки. На эту съемку меня одели в форму штабс-капитана. Главную роль там играл Михаил Пореченков.
Весь день снимали с режиссером Кареном Шахназаровым. Повезло пообщаться с ним.
Больше говорили о фильме: о событиях, которые легли в основу, о том, что нужно много разных типажей актеров.
Там требуются актеры на роли пьяниц, бомжей, даже проститутов. Всех подбирают по определенным типажам.
В Москве каждый день требуются разные типажи актеров. В основном это возраст 35–40 лет. Но если мне 45, я пишу: «игровой возраст — 37–39 лет» — и это проходит.
Фильм Карена Шахназарова снимается до сих пор. Сейчас в сентябре будут съемки, хочу на них попасть.