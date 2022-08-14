Настоящий создатель «Ласкового мая» и первый продюсер Юры Шатунова умер ровно за год до его смерти

Ни заслуженных миллионов, ни мировой славы, в отличие от Разина, Мускатин не получил. Он умер год назад, 24 июня, борясь со страшной опухолью — амелобластомой. В этом году, 23 июня, умер его талантливый ученик Юра Шатунов. Его тоже спасти не смогли. Первого августа поклонники Шатунова отмечали 40 дней с момента смерти, MSK1.RU посчитал, что справедливо будет вспомнить и Алексея Мускатина.

Деньги на лечение Мускатина, 1,5 млн рублей, ему собирали коллеги и подопечные артисты. Потом так же собирали деньги на его похороны. Как же оказалось, что человек, который дал дорогу десяткам именитых артистов, так и не получил заслуженной славы?

