«Решили поиграть в толерантность»: депутат принес на сессию книги о нетрадиционных отношениях, чтобы их запретили

В Новосибирске на сессию в Заксобрании 7 июля депутат Николай Мочалин пришел с недавно купленными книгами на ЛГБТК-тематику и передал их помощнику губернатора с требованием проверить законность.



— Депутат Николай Мочалин акцентировал внимание на том, что в книжных магазинах Новосибирска в свободном доступе имеются книги, содержание которых может негативно влиять на психику подростков и молодежи и нарушать законодательство Российской Федерации. Парламентарий выразил готовность передать главе региона приобретенные им в качестве доказательства тома и попросил дать соответствующие поручения, чтобы противодействовать распространению в печатном виде сведений о чуждых России семейно-брачных ценностях, — передает сайт Законодательного собрания Новосибирской области.