«Решили поиграть в толерантность»: депутат принес на сессию книги о нетрадиционных отношениях, чтобы их запретили
Николай Мочалин обеспокоен тем, что книги могут попасть в руки несовершеннолетних
В Новосибирске на сессию в Заксобрании 7 июля депутат Николай Мочалин пришел с недавно купленными книгами на ЛГБТК-тематику и передал их помощнику губернатора с требованием проверить законность.
— Депутат Николай Мочалин акцентировал внимание на том, что в книжных магазинах Новосибирска в свободном доступе имеются книги, содержание которых может негативно влиять на психику подростков и молодежи и нарушать законодательство Российской Федерации. Парламентарий выразил готовность передать главе региона приобретенные им в качестве доказательства тома и попросил дать соответствующие поручения, чтобы противодействовать распространению в печатном виде сведений о чуждых России семейно-брачных ценностях, — передает сайт Законодательного собрания Новосибирской области.
Как рассказал корреспонденту НГС сам Николай Мочалин, он передал три книги с чеками помощнику губернатора.
— Я хотел бы, чтобы губернатор поднял местных и людей в погонах. У нас закон существует, связанный с несовершеннолетними. Им до 18 лет нельзя продавать, а после — можно. Но после 18 подростки мало интересуются такими книгами. Если дети стали п....ми, то стали. А до 18 лет пацаны и девочки разного роста, я уверен, что паспорта вряд ли требуют у них, — сомневается депутат Заксобрания.
Как рассказал Николай Мочалин, он пришел в магазин и очень удивился тому, что продают на полках с рекомендациями. Депутат считает, что указания класть книги 18+ на полки требуют в Москве, где «все такие».
— Надо вернуть Уголовный кодекс, старые нормы и на каменоломню отправить. Собрать бригаду и на Украину. На Западе такие же, и наши пусть туда идут. Это шутки, конечно, но дело в том, что я дальше не знаю, что делать, — предложил депутат.
Николай Мочалин предлагает выходить на федеральный уровень.
— Государство должно стоять спиной против распространения. А у нас государство решило поиграть, что мы толерантны и прочее. Продается всякое дерьмо и доступно молодым ребятишкам. А из них кто вырастает, — поделился Николай Мочалин.
Вслед за Николаем Мочалиным к желанию запретить книги присоединился другой депутат Заксобрания Александр Аверкин. Он написал запрос в прокуратуру Новосибирской области и опубликовал у себя на странице.
— В одном из самых популярных книжных магазинов Новосибирска прямо на входе осуществляется реализация литературных произведений с такими названиями, как: «Назови меня своим именем», «Что, если это мы», «Дни нашей жизни». Все три рассказа проповедуют ценности, противоречащие здоровым отношениям мужчины и женщины, формированию семейных отношений. Несмотря на то, что книги продаются с пометкой 18+ и в упаковке, существует вероятность, что они могут попасть в руки еще не совершеннолетних и не сформировавшихся людей, — написал Александр Аверкин.
Аверкин также считает, что книги с ЛГБТК-тематикой оскорбляют чувства верующих и их необходимо запретить. Как именно церковь связана с продажей книг, депутат в своем посте не объяснил.
НГС направил запрос в «Читай-город», чтобы узнать, как сеть соблюдает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Анна Яковлева, владелица книжного магазина «Перемен» в Новосибирске, рассказала НГС, что они просят у покупателей паспорт при покупке книг 18+, если видят, что они молодого возраста. Такие действия предписывает указанный закон. Анна также уточнила, что жанра «ЛГБТК-литература» не существует.
— У нас в магазине нет отдела с ЛГБТК-литературой или квир-литературой. Это сегрегация, и это примерно как делать полку с литературой чернокожих авторов. А если кто-то купил книгу «Назови меня своим именем» и решил, что после ее прочтения ребенок станет целовать людей своего пола, то человек не знает психологию. Мы продаем самые разные книги, и в том числе с книги с пометкой 18+, согласно совершенно безумному закону, который сформулирован абсолютно беззубо и непонятно зачем, — поделилась Анна Яковлева.
В Новосибирске в мае возбудили уголовные дела по факту незаконного изготовления и оборота порнографии после выставок эротического искусства «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0», которые проходили летом 2020 и 2021 годов. Дело возбужденно против неустановленных лиц.