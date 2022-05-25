Уголовное дело о порнографии возбуждено по двум выставкам эротического искусства в Новосибирске
«Сибирь.Ню» можно было посмотреть летом 2020 и 2021 годов
В новосибирской полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконного изготовления и оборота порнографии после выставок эротического искусства «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0», которые проходили летом 2020 и 2021 года. Дело возбужденно против неустановленных лиц.
— В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, и сбор доказательственной базы по уголовному делу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.
Дело возбудил дознаватель отдела полиции
Организаторы выставок «Сибирь.Ню» от комментариев воздержались.
Один из участников выставок в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что жалобы на них долгое время писали православные активисты из движения «Сорок сороков», об этом также сообщило ЧС-инфо со ссылкой на юриста Правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова. На прошлой неделе некоторых участников выставок уже вызывали в полицию на допросы.
В августе 2020 года и в июле 2021 года НГС рассказывал о выставках «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0», которые проходили в лофт-парке «Подземка» и имели возрастную маркировку 18+. В мероприятиях участвовали художники, фотографы, психологи, сексологи, косметологи и другие специалисты.