Уголовное дело о порнографии возбуждено по двум выставкам эротического искусства в Новосибирске

В новосибирской полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту незаконного изготовления и оборота порнографии после выставок эротического искусства «Сибирь.Ню 4.0» и «Сибирь.Ню 5.0», которые проходили летом 2020 и 2021 года. Дело возбужденно против неустановленных лиц.



— В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, совершившего противоправное деяние, и сбор доказательственной базы по уголовному делу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

