Ну и ню! Откровенный фоторепортаж с выставки эротического искусства. Строго 18+

В Новосибирске открылась выставка эротического искусства
В лофт-парке «Подземка» открылась одна из самых нашумевших выставок эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0». Фотографии и картины с откровенными сюжетами, арт-объекты, разгуливающая среди первых посетителей полуобнаженная модель. Это пятая, юбилейная экспозиция, поэтому здесь было еще жарче, чем на предыдущих четырех. Еще откровенней и еще провокационней. Взять хотя бы отдельный закуток с сюжетами на религиозную тематику. Поэтому всем, кто хоть немного может оскорбиться подобными арт-провокациями, репортаж корреспондента НГС Ильи Калинина и фотографа Александра Ощепкова смотреть не рекомендуется.
Одна из самых нашумевших выставок эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0» открылась в лофт-парке «Подземка». Как понятно из названия, это уже пятая выставка, юбилейная, поэтому организаторы постарались сделать ее еще более яркой и провокационной, чем предыдущие. И здесь действительно есть на что посмотреть, над чем посмеяться и что сфотографировать себе на заставку смартфона. Причем не только мужской части зрителей. Тем, кто привык оскорбляться подобными арт-провокациями, на выставку лучше не заходить. Как и тем, кому меньше
На юбилейной выставке «Сибирь.НЮ» произошла презентация арт-группы «Корм», в которую вошли организаторы экспозиции — Антон Кшнясев и художник Мел.
— Мы сделали тематические экспозиции, которые посвящены «Корму». Назвали «Корм», потому что мы даем людям пищу для ума, кормим их. Чтобы их ум насыщался и рос. Ум и душа. И это первая выставка, в которой я сам принял участие как модель. И фотографии жены разместил, чтобы было честно, — рассказал корреспонденту НГС Антон Кшнясев.
Пятая «Сибирь.НЮ» — это около трех десятков авторов из разных городов Сибири, порядка 150 различных работ и статус международной выставки: есть художник из Армении. Казалось, что работы стали более яркими и более провокационными по сравнению с предыдущими годами.
Атмосфера была буквально накалена. Да еще и полуобнаженная модель свободно позировала для многочисленных селфи. Поэтому появившийся на проекте генеральный спонсор со своей охлаждающей продукцией был очень даже кстати: мороженое раздавали без ограничений. И оно довольно удачно вписалось в тематику всей экспозиции. Эксперты по рекламе заметили бы, что продакт-плейсмент выглядел вполне органично.
— Я вообще хочу, чтобы здесь было много высокого искусства. Не важно — фотографы, художники, скульпторы. Вот если бы здесь выставлялись художники уровня Церетели... Представляете, если бы он выставил свои какие-то нюшные работы? Вообще это надо делать современно, рентабельно, интересно и по-музейному. Чтобы не было местечковости, чтобы сюда приезжали смотреть и чтобы отсюда работы покупали по 100, по 300 тысяч долларов, — заметил один из организаторов «Сибирь.НЮ 5.0» Евгений Малков.
Один из тематических закутков, подготовленный арт-группой «Корм», был посвящен религиозной тематике. Но те, кто уже настроился оскорбиться, могут выдохнуть: в сюжетах этой части выставки используется тема инквизиции и абсолютно не православные мотивы.
— Как обычно, Персиков порадовал, он наиболее прогрессивный. Он даже привез деревянный фотоаппарат, чтобы подарить его самому отстающему фотографу. Чтобы тот положил его в воду, фотоаппарат пророс, пустил корни, и родилось что-то новое, — улыбаясь, рассказал Малков.
— На самом деле это отражение сегодняшнего моего искусства: я перешел на деревянное фото. Практически не фотографирую, а занимаюсь только старыми материалами ню, обрабатываю их. Я уже полтора года вне Новосибирска, занимался туризмом, гулял по горам Абхазии. А там меня никто не знает, и моделей у меня там нет. Да и мне просто хотелось сменить род деятельности. Но природу я снимал. Вот сейчас вернулся и хожу тут как представитель деревянного искусства, — рассмеялся фотограф Алексей Персиков.
Выставка «Сибирь.НЮ 5.0» продлится в «Подземке» до
В августе 2020 года НГС сделал большой репортаж с четвертой выставки «Сибирь.НЮ». Она открылась сразу в двух местах: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе на левом берегу «ТупикЛифта».