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Ну и ню! Откровенный фоторепортаж с выставки эротического искусства. Строго 18+

В Новосибирске открылась нашумевшая выставка «Сибирь.НЮ 5.0»

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Юбилейная выставка эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0» оказалась еще более провокационной, чем предыдущие

Юбилейная выставка эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0» оказалась еще более провокационной, чем предыдущие

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В Новосибирске открылась выставка эротического искусства

В лофт-парке «Подземка» открылась одна из самых нашумевших выставок эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0». Фотографии и картины с откровенными сюжетами, арт-объекты, разгуливающая среди первых посетителей полуобнаженная модель. Это пятая, юбилейная экспозиция, поэтому здесь было еще жарче, чем на предыдущих четырех. Еще откровенней и еще провокационней. Взять хотя бы отдельный закуток с сюжетами на религиозную тематику. Поэтому всем, кто хоть немного может оскорбиться подобными арт-провокациями, репортаж корреспондента НГС Ильи Калинина и фотографа Александра Ощепкова смотреть не рекомендуется.

Перед началом выставки в большом зале «Подземки» прошел необычный показ женского белья

Перед началом выставки в большом зале «Подземки» прошел необычный показ женского белья

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Некоторые работы хорошо могли бы подойти в качестве обоев на смартфон. И не только мужской части зрителей

Некоторые работы хорошо могли бы подойти в качестве обоев на смартфон. И не только мужской части зрителей

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Пятая выставка «Сибирь.НЮ» казалась какой-то очень яркой

Пятая выставка «Сибирь.НЮ» казалась какой-то очень яркой

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Одна из самых нашумевших выставок эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0» открылась в лофт-парке «Подземка». Как понятно из названия, это уже пятая выставка, юбилейная, поэтому организаторы постарались сделать ее еще более яркой и провокационной, чем предыдущие. И здесь действительно есть на что посмотреть, над чем посмеяться и что сфотографировать себе на заставку смартфона. Причем не только мужской части зрителей. Тем, кто привык оскорбляться подобными арт-провокациями, на выставку лучше не заходить. Как и тем, кому меньше 18 лет. Впрочем, экспозиция находится на своем традиционном месте, куда невозможно попасть случайно, как и случайно оскорбиться, проходя мимо.

Живописи на экспозиции было представлено достаточно много

Живописи на экспозиции было представлено достаточно много

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Вот даже персональный уголок одной художницы

Вот даже персональный уголок одной художницы

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Были и рисунки, напоминающие пародии-шаржи

Были и рисунки, напоминающие пародии-шаржи

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На юбилейной выставке «Сибирь.НЮ» произошла презентация арт-группы «Корм», в которую вошли организаторы экспозиции — Антон Кшнясев и художник Мел.

— Мы сделали тематические экспозиции, которые посвящены «Корму». Назвали «Корм», потому что мы даем людям пищу для ума, кормим их. Чтобы их ум насыщался и рос. Ум и душа. И это первая выставка, в которой я сам принял участие как модель. И фотографии жены разместил, чтобы было честно, — рассказал корреспонденту НГС Антон Кшнясев.

Арт-группа «Корм»: Мел и Антон Кшнясев

Арт-группа «Корм»: Мел и Антон Кшнясев

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Философская композиция от арт-группы «Корм»

Философская композиция от арт-группы «Корм»

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Весь вечер на выставке играл диджей. Одетый

Весь вечер на выставке играл диджей. Одетый

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Пятая «Сибирь.НЮ» — это около трех десятков авторов из разных городов Сибири, порядка 150 различных работ и статус международной выставки: есть художник из Армении. Казалось, что работы стали более яркими и более провокационными по сравнению с предыдущими годами.

Для селфи всем позировала натурщица. Раздетая

Для селфи всем позировала натурщица. Раздетая

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На каких-то работах ню оказывалось лишь незначительной частью композиции

На каких-то работах ню оказывалось лишь незначительной частью композиции

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Атмосфера была буквально накалена. Да еще и полуобнаженная модель свободно позировала для многочисленных селфи. Поэтому появившийся на проекте генеральный спонсор со своей охлаждающей продукцией был очень даже кстати: мороженое раздавали без ограничений. И оно довольно удачно вписалось в тематику всей экспозиции. Эксперты по рекламе заметили бы, что продакт-плейсмент выглядел вполне органично.

Часть экспозиции была посвящена продукции генерального спонсора выставки

Часть экспозиции была посвящена продукции генерального спонсора выставки

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Мороженое раздавали всем желающим в неограниченном количестве

Мороженое раздавали всем желающим в неограниченном количестве

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— Я вообще хочу, чтобы здесь было много высокого искусства. Не важно — фотографы, художники, скульпторы. Вот если бы здесь выставлялись художники уровня Церетели... Представляете, если бы он выставил свои какие-то нюшные работы? Вообще это надо делать современно, рентабельно, интересно и по-музейному. Чтобы не было местечковости, чтобы сюда приезжали смотреть и чтобы отсюда работы покупали по 100, по 300 тысяч долларов, — заметил один из организаторов «Сибирь.НЮ 5.0» Евгений Малков.

Странными на выставке выглядели разные арт-объекты, но они хотя бы были фаллической формы

Странными на выставке выглядели разные арт-объекты, но они хотя бы были фаллической формы

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Правильное фото в стиле ню: есть обнаженная модель, сюжет и определенные эмоции

Правильное фото в стиле ню: есть обнаженная модель, сюжет и определенные эмоции

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Часть работ была из разряда, если можно так выразиться, ню-классики: известна зрителю по другим различным выставкам

Часть работ была из разряда, если можно так выразиться, ню-классики: известна зрителю по другим различным выставкам

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Один из тематических закутков, подготовленный арт-группой «Корм», был посвящен религиозной тематике. Но те, кто уже настроился оскорбиться, могут выдохнуть: в сюжетах этой части выставки используется тема инквизиции и абсолютно не православные мотивы.

Самая провокационная часть выставки посвящалась религиозному сюжету на тему инквизиции

Самая провокационная часть выставки посвящалась религиозному сюжету на тему инквизиции

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Правда, никаких даже намеков на православие там не было

Правда, никаких даже намеков на православие там не было

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Дыба в закутке с инквизицией поставлена специально для селфи. Думаем, скоро во всех Instagram

Дыба в закутке с инквизицией поставлена специально для селфи. Думаем, скоро во всех Instagram

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— Как обычно, Персиков порадовал, он наиболее прогрессивный. Он даже привез деревянный фотоаппарат, чтобы подарить его самому отстающему фотографу. Чтобы тот положил его в воду, фотоаппарат пророс, пустил корни, и родилось что-то новое, — улыбаясь, рассказал Малков.

— На самом деле это отражение сегодняшнего моего искусства: я перешел на деревянное фото. Практически не фотографирую, а занимаюсь только старыми материалами ню, обрабатываю их. Я уже полтора года вне Новосибирска, занимался туризмом, гулял по горам Абхазии. А там меня никто не знает, и моделей у меня там нет. Да и мне просто хотелось сменить род деятельности. Но природу я снимал. Вот сейчас вернулся и хожу тут как представитель деревянного искусства, — рассмеялся фотограф Алексей Персиков.

Фотограф Алексей Персиков на фоне своих работ, которые целиком показать мы вам не можем из-за отдельных откровенных деталей

Фотограф Алексей Персиков на фоне своих работ, которые целиком показать мы вам не можем из-за отдельных откровенных деталей

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Фотографии Персикова на общем фоне выделяются сразу

Фотографии Персикова на общем фоне выделяются сразу

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Правда, делать селфи посетители всё же предпочитали на фоне других работ

Правда, делать селфи посетители всё же предпочитали на фоне других работ

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Выставка «Сибирь.НЮ 5.0» продлится в «Подземке» до 8 августа. Она открыта семь дней в неделю с 12:00 до 20:00. Цена билета — 250 рублей. Вход — строго 18+.

Некоторые модели с фоторабот находились тут же, в зале, среди обычных посетителей

Некоторые модели с фоторабот находились тут же, в зале, среди обычных посетителей

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Пятая выставка «Сибирь.НЮ» получилась достаточно горячей

Пятая выставка «Сибирь.НЮ» получилась достаточно горячей

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В августе 2020 года НГС сделал большой репортаж с четвертой выставки «Сибирь.НЮ». Она открылась сразу в двух местах: в лофт-парке «Подземка» и в закрытом клубе на левом берегу «ТупикЛифта».

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