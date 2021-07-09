Ну и ню! Откровенный фоторепортаж с выставки эротического искусства. Строго 18+

Одна из самых нашумевших выставок эротического искусства «Сибирь.НЮ 5.0» открылась в лофт-парке «Подземка». Как понятно из названия, это уже пятая выставка, юбилейная, поэтому организаторы постарались сделать ее еще более яркой и провокационной, чем предыдущие. И здесь действительно есть на что посмотреть, над чем посмеяться и что сфотографировать себе на заставку смартфона. Причем не только мужской части зрителей. Тем, кто привык оскорбляться подобными арт-провокациями, на выставку лучше не заходить. Как и тем, кому меньше 18 лет . Впрочем, экспозиция находится на своем традиционном месте, куда невозможно попасть случайно, как и случайно оскорбиться, проходя мимо.

