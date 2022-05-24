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«Женщин Есенина» со Стриженовой покажут в Новосибирске: на сцене соберут движущийся круг диаметром в 14 метров

Над подиумом установят еще и огромное солнце

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Показы пройдут 15, 16 и 17 июня

Показы пройдут 15, 16 и 17 июня

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Спектакль «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина покажут в новосибирском «Глобусе» — премьеру МХАТ им. Горького сезона 2021–2022 года.

— В Москве он показан уже 25 раз, и всегда проходил с аншлагом. По техническим причинам его сложно показать в НОВАТе. Там используется круг, который вращается. Поэтому количество зрителей будет ограничено возможностями зала театра «Глобус», — объяснили корреспонденту НГС в МХАТ им. Горького. — Диаметр подиума 14 метров, над ним установлено семиметровое солнце.

Среди артистов выступят: Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Максим Дахненко, Екатерина Ливанова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Кристина Пробст.

Показы пройдут 15, 16 и 17 июня. Билеты сейчас продаются по цене от 1500 до 5000 рублей.

В Новосибирском театре оперы и балета 13 и 14 мая прошли премьерные показы балета «Конек-Горбунок» — царя сыграл известный актер Марат Башаров.

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