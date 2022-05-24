«Женщин Есенина» со Стриженовой покажут в Новосибирске: на сцене соберут движущийся круг диаметром в
14 метров
Над подиумом установят еще и огромное солнце
Спектакль «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина покажут в новосибирском «Глобусе» — премьеру МХАТ им. Горького сезона 2021–2022 года.
— В Москве он показан уже 25 раз, и всегда проходил с аншлагом. По техническим причинам его сложно показать в НОВАТе. Там используется круг, который вращается. Поэтому количество зрителей будет ограничено возможностями зала театра «Глобус», — объяснили корреспонденту НГС в МХАТ им. Горького. — Диаметр подиума
Среди артистов выступят: Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Максим Дахненко, Екатерина Ливанова, Алиса Гребенщикова, Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Кристина Пробст.
Показы пройдут 15, 16 и 17 июня. Билеты сейчас продаются по цене от 1500 до 5000 рублей.
В Новосибирском театре оперы и балета 13 и 14 мая прошли премьерные показы балета «Конек-Горбунок» — царя сыграл известный актер Марат Башаров.