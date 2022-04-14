«Заявок на массовые мероприятия не поступало»: мэр Новосибирска — о том, что ждет город на 1 Мая
Анатолий Локоть напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в мэрию не поступали заявки на проведение массовых мероприятий на 1 Мая.
Об этом сообщил во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос о том, разрешены ли будут первомайские шествия и шествие абсурдистких лозунгов Монстрация. Накануне организатор акции Артем Лоскутов при общении с ТАСС не исключил проведения Монстрации в 2022 году, связав это с отменой ряда коронавирусных ограничений.
Однако мэр положительного ответа не дал.
— У нас продолжает действовать режим повышенной готовности, он не снят. Давайте дождемся решения на этот счет. Будет ли он ослаблен — время покажет. Пока ничего конкретного добавить не могу. Никаких заявок на проведение массовых мероприятий не поступало, — сказал мэр журналистами.
В прошлом году в Новосибирске решили не проводить массовые мероприятия 1 и 9 мая из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. В этом году 9 Мая решили отметить в допандемийных масштабах.