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«Заявок на массовые мероприятия не поступало»: мэр Новосибирска — о том, что ждет город на 1 Мая

Анатолий Локоть напомнил, что в регионе действует режим повышенной готовности

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В прошлом году из-за пандемии не было массовых мероприятий и на 1 Мая, и на 9 Мая

В прошлом году из-за пандемии не было массовых мероприятий и на 1 Мая, и на 9 Мая

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в мэрию не поступали заявки на проведение массовых мероприятий на 1 Мая.

Об этом сообщил во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос о том, разрешены ли будут первомайские шествия и шествие абсурдистких лозунгов Монстрация. Накануне организатор акции Артем Лоскутов при общении с ТАСС не исключил проведения Монстрации в 2022 году, связав это с отменой ряда коронавирусных ограничений.

Однако мэр положительного ответа не дал.

— У нас продолжает действовать режим повышенной готовности, он не снят. Давайте дождемся решения на этот счет. Будет ли он ослаблен — время покажет. Пока ничего конкретного добавить не могу. Никаких заявок на проведение массовых мероприятий не поступало, — сказал мэр журналистами.

В прошлом году в Новосибирске решили не проводить массовые мероприятия 1 и 9 мая из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса. В этом году 9 Мая решили отметить в допандемийных масштабах.

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