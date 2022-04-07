Козы съели искусство: как изменилась инсталляция из 150 буханок хлеба на выставке в Новосибирске

Главный объект выставки «Узник — Побег», проходящей в арт-пространстве «Цоколь» в Новосибирске, изменил форму и содержание. Пирамиду из 150 буханок хлеба заменили на инсталляцию из черепов. От находившегося здесь в течение тринадцати дней хлеба остались, если можно так выразиться, только крошки.
— Опустошение, голод… Когда нет пищи — человек умирает. И это единственный способ избавиться от этого инстинкта: инсталляция же называется «Узники инстинкта», а выставка — «Узник — Побег». Вот побег возможен в таком варианте. Но это не призыв к тому, что нужно голодать, а яркий образ, который, наоборот, заставит задуматься: насколько важно быть сытыми, — объяснил идею обновленной художественной инсталляции ее автор Антон Кшнясев.
Засохший хлеб, который отлично сохранился в сухом теплом помещении без тараканов и крыс, автор инсталляции отдал в фермерское хозяйство в качестве корма для коз. И объяснил, что и это действие несет определенный сакральный символизм:
— Хлеб — самый древний продукт, являясь тем самым инстинктом, кормит не только человека, но и коз, которые в свою очередь дают человеку молоко… И это может говорить о некоем круговороте пищи в мире.
На стенах комнаты, где находился хлебный зиккурат, автор развешал фотографии и тех, кто впечатлялся этой инсталляцией, когда она была еще целой, и тех, кто съел. Возможно, здесь тоже была какая-то сакральная связь и тайный смысл, но автор не уточнил.
19 марта НГС показал фоторепортаж с выставки «Узник — Побег», которая идет в арт-пространстве «Цоколь». Главным объектом экспозиции стала пирамида, выстроенная из 150 буханок хлеба, с названием «Узники инстинкта». Измененная же инсталляция названа автором «Узники инстинкта, акт второй».