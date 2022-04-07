Козы съели искусство: как изменилась инсталляция из 150 буханок хлеба на выставке в Новосибирске

Главный объект выставки «Узник — Побег», проходящей в арт-пространстве «Цоколь» в Новосибирске, изменил форму и содержание. Пирамиду из 150 буханок хлеба заменили на инсталляцию из черепов. От находившегося здесь в течение тринадцати дней хлеба остались, если можно так выразиться, только крошки.



— Опустошение, голод… Когда нет пищи — человек умирает. И это единственный способ избавиться от этого инстинкта: инсталляция же называется «Узники инстинкта», а выставка — «Узник — Побег». Вот побег возможен в таком варианте. Но это не призыв к тому, что нужно голодать, а яркий образ, который, наоборот, заставит задуматься: насколько важно быть сытыми, — объяснил идею обновленной художественной инсталляции ее автор Антон Кшнясев.

