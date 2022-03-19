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Пирамиду из 150 булок хлеба сделали в центре Новосибирска. Это объект выставки «Узник» — что еще необычного там есть

По замыслу автора, перед пирамидой нужно встать на колени, помолиться, а через две недели скормить ее животным

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На создание арт-объекта «Узник инстинкта» использовано 150 булок хлеба и потрачено 3000 рублей

На создание арт-объекта «Узник инстинкта» использовано 150 булок хлеба и потрачено 3000 рублей

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В новом арт-пространстве «Цоколь», что не так давно появилось в подвале-катакомбах под зданием на Вокзальной магистрали, 16, открылась выставка «Узник — Побег». Ее главным объектом стала пирамида, сооруженная из 150 булок хлеба, на которую можно было помолиться. Несмотря на такое название, никакого уголовного или политического смысла в концепцию выставки ее организаторы не закладывали. Говорят, смысл исключительно метафизический. Одним из первых на выставке побывал корреспондент НГС Илья Калинин.

Зритель попадает на территорию выставки по темному мосту со световыми объектами художника Андрея Курченко

Зритель попадает на территорию выставки по темному мосту со световыми объектами художника Андрея Курченко

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Возможно, это полотно на актуальную недавно тему ковида. Но это не точно

Возможно, это полотно на актуальную недавно тему ковида. Но это не точно

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В день открытия выставки прошли пластические перформансы

В день открытия выставки прошли пластические перформансы

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Подвальные стены арт-проекта «Цоколь» с узкими переходами-лабиринтами максимально органично вписались и в название этой выставки, и в ее концепцию.

Многие картины были написаны очень давно, но не потеряли свою актуальность и сегодня

Многие картины были написаны очень давно, но не потеряли свою актуальность и сегодня

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Например, эта картина создана в 1994 году

Например, эта картина создана в 1994 году

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Ничего уголовного или политического организаторы экспозиции в концепцию не закладывали, несмотря на название «Узник — Побег». Продюсер выставки Евгений Малков утверждает: узник тут — метафизический. И каждый автор это понимает по-своему.

Иконостас «Раскол» говорит о великом космическом эксгибиционизме человека, пояснил автор работы

Иконостас «Раскол» говорит о великом космическом эксгибиционизме человека, пояснил автор работы

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Рассматривать каждую работу на выставке можно подолгу

Рассматривать каждую работу на выставке можно подолгу

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— Это узник метафизический. Каждый из нас является каким-то узником, концепции у всех разные, но это никого не спасает. Соответственно, у каждого есть свои дороги, выходы из этих концепций и свое видение этих побегов, — поясняет Евгений Малков.

Одна из ранних работ Константина Скотникова, который в последнее время пишет портреты разных людей

Одна из ранних работ Константина Скотникова, который в последнее время пишет портреты разных людей

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На выставке были не только картины, но и такие вот композиции из разных материалов

На выставке были не только картины, но и такие вот композиции из разных материалов

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На выставке представлено около 80 картин пятнадцати разных художников. Все новосибирцы, за исключением одного известного в художественных кругах красноярца Александра Сурикова. Этот автор создает свои картины по оригинальной технологии: многослойной трафаретной печатью.

Картина «Свадьба» красноярца Александра Сурикова — пожалуй, одна из немногих жизнерадостных работ на выставке

Картина «Свадьба» красноярца Александра Сурикова — пожалуй, одна из немногих жизнерадостных работ на выставке

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Работы Константина Ерёменко — как яркие иллюстрации нашей действительности

Работы Константина Ерёменко — как яркие иллюстрации нашей действительности

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Пожалуй, единственным художником, чьи картины имели непосредственное отношение к политике, был Константин Ерёменко. Ерёменко стал известен за пределами Новосибирска, когда в 2019 году написал и продал с аукциона портрет знаменитого якутского шамана Габышева. Тогда об этом сообщили не только российские СМИ, но и зарубежные. Остальные работы экспозиции «Узник — Побег» темы политики не касались. По крайней мере так прямолинейно, как у Ерёменко.

Ерёменко в новом худи «From ГУЛАГ with love» фотографируется с поклонницей его работ

Ерёменко в новом худи «From ГУЛАГ with love» фотографируется с поклонницей его работ

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Сакральный зиккурат из хлеба: преклони колени и сложи ладони

Сакральный зиккурат из хлеба: преклони колени и сложи ладони

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Самым заметным объектом выставки стала инсталляция из хлеба: 150 булок были выложены в пирамиду-зиккурат с «рукой дающей» на вершине. Перед пирамидой — подушечка и табличка с нарисованным эмодзи: «сложенные ладони». Чтобы совсем было ясно, что следует делать, после того, как преклонишь колени и сфотографируешь эту инсталляцию для своего Instagram, который в последние дни тоже стал каким-то узником.

Отдельные работы без пояснений автора или сопроводительных описаний понять будет достаточно сложно

Отдельные работы без пояснений автора или сопроводительных описаний понять будет достаточно сложно

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Автор и зритель: один на один перед искусством

Автор и зритель: один на один перед искусством

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Автор хлебной пирамиды Антон Кшнясев объясняет, что решил окончательно сакрализировать хлеб, который и так сакрализирован в обществе. Потратил на арт-композицию 3000 собственных рублей.

В закоулках катакомб «Цоколя»

В закоулках катакомб «Цоколя»

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В первый день на выставку пришло около сотни человек

В первый день на выставку пришло около сотни человек

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— Название — «Узник инстинкта», которое говорит само за себя: мы не можем вырваться из круга инстинктов, нам обязательно нужно потреблять пищу. Мысль такая была: у нас страна большая, мы можем всех накормить. И если у людей будут удовлетворены базовые потребности, например, в пище, то наша жизнь изменится кардинально. Все будут сытые. И всё у нас попрет: много ракет будет в космос взлетать, появятся шедевры в искусстве, музыка будет развиваться… Если художник голодный — он думает о еде. Я был голодный, когда это всё монтировал, но мне надо было прочувствовать чувство голода. <…> Планирую, что 13 дней простоит, потом отдам в фермерское хозяйство. Животинка покушает это, а в конечном итоге эта же животинка к нам на столы попадет. Такой круговорот пищи в природе, — рассказывает Антон Кшнясев.

«Ребенок, поедающий голубя мира». Автор — Арут Хачатрян, один из основателей джаз-бара «Кулуары»

«Ребенок, поедающий голубя мира». Автор — Арут Хачатрян, один из основателей джаз-бара «Кулуары»

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Этот цикл страшных работ Арут (на фото) написал во время Карабахского военного конфликта в 1990-х

Этот цикл страшных работ Арут (на фото) написал во время Карабахского военного конфликта в 1990-х

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Если хотите успеть посмотреть на хлебную пирамиду, лучше поспешить. А то кто его знает: вдруг в этом подвале мыши водятся? Может, через 13 дней и отдавать фермеру ничего уже не придется.

Картины-счеты Виктора Ремезова

Картины-счеты Виктора Ремезова

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Художник Юрий Ушаков представил на выставке ироничные работы

Художник Юрий Ушаков представил на выставке ироничные работы

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Выставка продлится до середины апреля. Время работы — с 14:00 до 21:00. Цена билета — 200 рублей. В некоторые из дней на выставке в «Цоколе» будут проходить музыкальные джемы, театральные постановки, различные мастер-классы и т. д. Более подробную информацию можно найти в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Арт-пространство Цоколь»).

В работах Ушакова часто прослеживается тема голубей и «пацанчиков с раёна»...

В работах Ушакова часто прослеживается тема голубей и «пацанчиков с раёна»...

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Причем часто одни не особо отличаются от других

Причем часто одни не особо отличаются от других

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В зависимости от потока зрителей выставка проработает три или четыре недели

В зависимости от потока зрителей выставка проработает три или четыре недели

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В середине февраля НГС рассказал об открытии нового арт-пространства «Цоколь», которое разместилось в подвалах-катакомбах под зданием на Вокзальной магистрали, 16. Новый проект запустили владельцы популярного лофт-парка «Подземка».

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выставкасовременное искусство«Цоколь»
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