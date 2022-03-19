Пирамиду из 150 булок хлеба сделали в центре Новосибирска. Это объект выставки «Узник» — что еще необычного там есть

— Название — «Узник инстинкта», которое говорит само за себя: мы не можем вырваться из круга инстинктов, нам обязательно нужно потреблять пищу. Мысль такая была: у нас страна большая, мы можем всех накормить. И если у людей будут удовлетворены базовые потребности, например, в пище, то наша жизнь изменится кардинально. Все будут сытые. И всё у нас попрет: много ракет будет в космос взлетать, появятся шедевры в искусстве, музыка будет развиваться… Если художник голодный — он думает о еде. Я был голодный, когда это всё монтировал, но мне надо было прочувствовать чувство голода. <…> Планирую, что 13 дней простоит, потом отдам в фермерское хозяйство. Животинка покушает это, а в конечном итоге эта же животинка к нам на столы попадет. Такой круговорот пищи в природе, — рассказывает Антон Кшнясев.

