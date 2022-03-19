Пирамиду из 150 булок хлеба сделали в центре Новосибирска. Это объект выставки «Узник» — что еще необычного там есть

В новом арт-пространстве «Цоколь», что не так давно появилось в подвале-катакомбах под зданием на Вокзальной магистрали, 16, открылась выставка «Узник — Побег». Ее главным объектом стала пирамида, сооруженная из 150 булок хлеба, на которую можно было помолиться. Несмотря на такое название, никакого уголовного или политического смысла в концепцию выставки ее организаторы не закладывали. Говорят, смысл исключительно метафизический. Одним из первых на выставке побывал корреспондент НГС Илья Калинин.
Подвальные стены арт-проекта «Цоколь» с узкими переходами-лабиринтами максимально органично вписались и в название этой выставки, и в ее концепцию.
Ничего уголовного или политического организаторы экспозиции в концепцию не закладывали, несмотря на название «Узник — Побег». Продюсер выставки Евгений Малков утверждает: узник тут — метафизический. И каждый автор это понимает по-своему.
— Это узник метафизический. Каждый из нас является каким-то узником, концепции у всех разные, но это никого не спасает. Соответственно, у каждого есть свои дороги, выходы из этих концепций и свое видение этих побегов, — поясняет Евгений Малков.
На выставке представлено около 80 картин пятнадцати разных художников. Все новосибирцы, за исключением одного известного в художественных кругах красноярца Александра Сурикова. Этот автор создает свои картины по оригинальной технологии: многослойной трафаретной печатью.
Пожалуй, единственным художником, чьи картины имели непосредственное отношение к политике, был Константин Ерёменко. Ерёменко стал известен за пределами Новосибирска, когда в 2019 году написал и продал с аукциона портрет знаменитого якутского шамана Габышева. Тогда об этом сообщили не только российские СМИ, но и зарубежные. Остальные работы экспозиции «Узник — Побег» темы политики не касались. По крайней мере так прямолинейно, как у Ерёменко.
Самым заметным объектом выставки стала инсталляция из хлеба: 150 булок были выложены в пирамиду-зиккурат с «рукой дающей» на вершине. Перед пирамидой — подушечка и табличка с нарисованным эмодзи: «сложенные ладони». Чтобы совсем было ясно, что следует делать, после того, как преклонишь колени и сфотографируешь эту инсталляцию для своего Instagram, который в последние дни тоже стал каким-то узником.
Автор хлебной пирамиды Антон Кшнясев объясняет, что решил окончательно сакрализировать хлеб, который и так сакрализирован в обществе. Потратил на арт-композицию 3000 собственных рублей.
— Название — «Узник инстинкта», которое говорит само за себя: мы не можем вырваться из круга инстинктов, нам обязательно нужно потреблять пищу. Мысль такая была: у нас страна большая, мы можем всех накормить. И если у людей будут удовлетворены базовые потребности, например, в пище, то наша жизнь изменится кардинально. Все будут сытые. И всё у нас попрет: много ракет будет в космос взлетать, появятся шедевры в искусстве, музыка будет развиваться… Если художник голодный — он думает о еде. Я был голодный, когда это всё монтировал, но мне надо было прочувствовать чувство голода. <…> Планирую, что 13 дней простоит, потом отдам в фермерское хозяйство. Животинка покушает это, а в конечном итоге эта же животинка к нам на столы попадет. Такой круговорот пищи в природе, — рассказывает Антон Кшнясев.
Если хотите успеть посмотреть на хлебную пирамиду, лучше поспешить. А то кто его знает: вдруг в этом подвале мыши водятся? Может, через 13 дней и отдавать фермеру ничего уже не придется.
Выставка продлится до середины апреля. Время работы — с 14:00 до 21:00. Цена билета — 200 рублей. В некоторые из дней на выставке в «Цоколе» будут проходить музыкальные джемы, театральные постановки, различные мастер-классы
В середине февраля НГС рассказал об открытии нового арт-пространства «Цоколь», которое разместилось в подвалах-катакомбах под зданием на Вокзальной магистрали, 16. Новый проект запустили владельцы популярного лофт-парка «Подземка».