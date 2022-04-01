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НОВАТ отменил концерт Анны Нетребко из-за ее высказываний о спецоперации на Украине

Певица осудила действия России

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Концерт был запланирован на 2 июня

Концерт был запланирован на 2 июня

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Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление певицы Анны Нетребко, которое было запланировано на 2 июня. Театр объяснил отмену позицией Нетребко по военной спецоперации на Украине.

— Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор, — указано на официальном сайте оперного.

Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта:

— Мы уверены — правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией, — говорится в сообщении НОВАТа.

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Сейчас страница Анны Нетребко в «Инстаграме» (деятельность запрещена в РФ) закрыта. Как пишет «Фонтанка» и «Коммерсантъ», в соцсетях певица сообщила, что категорически осуждает боевые действия на Украине и сопереживает жертвам вооруженного конфликта и их семьям.

Анна Нетребко — российская и австрийская оперная певица. В 2004 году получила государственную премию РФ в области литературы и искусства — «за талантливое воплощение на оперной сцене образов русской и мировой классики, прославляющее великие традиции отечественной вокальной школы». В 2008 году стала народной артисткой Российской Федерации. Является лауреатом и победителем множества российских и международных конкурсов. В 2012 году входила в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России.

Многие артисты отменяют свои концерты из-за ситуации на Украине сами. Здесь мы рассказывали, как можно вернуть деньги в случае такой отмены.

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