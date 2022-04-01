НОВАТ отменил концерт Анны Нетребко из-за ее высказываний о спецоперации на Украине

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление певицы Анны Нетребко, которое было запланировано на 2 июня. Театр объяснил отмену позицией Нетребко по военной спецоперации на Украине.



— Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор, — указано на официальном сайте оперного.

