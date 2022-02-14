Художник нарисовал герб Новосибирска с мусорным баком, крысами и костылями

Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал необычный герб Новосибирска с крысами, мусорный баком, голубем и костылями. Сам художник рассказал корреспонденту НГС, что на эту идею его вдохновила помойка возле дома.



— И в этой помойке — постоянно крысы и голуби. Да и в других местах с таким часто я сталкивался: в городе это частая проблема. А потом появился Бату как символ, и у меня внезапно родилась такая идея. Буквально можно понять, что это всё по поводу наших коммунальных служб, что в городе не следят ни за чем, грязь везде, периодически воняет… Косвенно же это не только грязь, но и точечная застройка, да и вообще общая серость города. А костыли — это и наш гололед со сломанными ногами, но и также искалеченный город, — пояснил идею картины художник.