14 февраля понедельник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняБолее 20 тысяч детей заболели ковидом за пандемию
Все новости
Все новости

Художник нарисовал герб Новосибирска с мусорным баком, крысами и костылями

Юрий Ушаков вдохновился на рисунок помойкой возле дома и шумихой вокруг истории с орангутаном Бату

1 213
33Обсудить

Поделиться

Художника Юрия Ушакова вдохновила нарисовать картину помойка у дома

Художника Юрия Ушакова вдохновила нарисовать картину помойка у дома

Поделиться

Новосибирский художник Юрий Ушаков нарисовал необычный герб Новосибирска с крысами, мусорный баком, голубем и костылями. Сам художник рассказал корреспонденту НГС, что на эту идею его вдохновила помойка возле дома.

— И в этой помойке — постоянно крысы и голуби. Да и в других местах с таким часто я сталкивался: в городе это частая проблема. А потом появился Бату как символ, и у меня внезапно родилась такая идея. Буквально можно понять, что это всё по поводу наших коммунальных служб, что в городе не следят ни за чем, грязь везде, периодически воняет… Косвенно же это не только грязь, но и точечная застройка, да и вообще общая серость города. А костыли — это и наш гололед со сломанными ногами, но и также искалеченный город, — пояснил идею картины художник.

Картина Юрия Ушакова «Герб» (слева) и герб Новосибирска

Картина Юрия Ушакова «Герб» (слева) и герб Новосибирска

Поделиться

Как заметил Ушаков, изображение голубей последнее время у него стало своеобразной фишкой: эти птицы присутствуют на разных картинах художника.

Диптих Юрия Ушакова «Голубь мира», 2021 год

Диптих Юрия Ушакова «Голубь мира», 2021 год

Поделиться

Картина «Герб» выполнена акрилом на холсте размером 60 на 60 сантиметров. Художник говорит, что готов ее продать, если появятся желающие, но с ценой еще пока не определился.

В августе 2021 года Юрий Ушаков установил макет потерпевшего крушение НЛО на территории Музея СССР.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гербсовременное искусствохудожник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter