В новосибирском Музее СССР поставили дымящий космический корабль
На территории Музея СССР, что расположен в районе Мочищенского шоссе в Новосибирске, появилась необычная селфи-зона: там поставили муляж инопланетного космического корабля.
НЛО расположен под открытым небом, сотрудники музея могут включить на этом объекте стробоскоп и дым-машину. Особенно в вечернее время это создает полную иллюзию упавшего космического корабля. Автором арт-объекта является новосибирский художник Юрий Ушаков.
— Все в шоке и в восторге от того, как эта летающая тарелка выглядит. Она расположена сразу за входом у кассы. Когда я его делал, многие спрашивали: «Что это?» А я говорил, что делаю летающую тарелку из подводной лодки. Некоторые воспринимали это как шутку. А на самом деле это была матрица какой-то разработки подводной лодки, не знаю, с пилотом или без, которую вроде делало какое-то конструкторское бюро в Бердске. Этот объект был в музее выставлен, и там хотели как-то его оформить. А я предложил им не просто его покрасить, а сделать неудачно приземлившийся НЛО. Я несколько лет вынашивал идею сделать какой-то упавший космический корабль. А тут как-то само собой всё произошло, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Ушаков.
Сам объект, по словам художника, сделан из стеклопластика, весит полторы тонны, в высоту он около трех метров, в ширину — около двух.
Новосибирский художник Юрий Ушаков известен различными арт-акциями и перформансами. В конце 2017 года он вместе с другими художниками катал по городу на крыше «Жигулей» копию древнегреческой скульптуры «Воина из Риаче». В феврале 2018 года эти «Жигули», раскрашенные во время предвыборной кампании в мэры Новосибирска лидера группы «Коррозия Металла» Сергея Паука Троицкого, угнали и разобрали на автозапчасти.