— Все в шоке и в восторге от того, как эта летающая тарелка выглядит. Она расположена сразу за входом у кассы. Когда я его делал, многие спрашивали: «Что это?» А я говорил, что делаю летающую тарелку из подводной лодки. Некоторые воспринимали это как шутку. А на самом деле это была матрица какой-то разработки подводной лодки, не знаю, с пилотом или без, которую вроде делало какое-то конструкторское бюро в Бердске. Этот объект был в музее выставлен, и там хотели как-то его оформить. А я предложил им не просто его покрасить, а сделать неудачно приземлившийся НЛО. Я несколько лет вынашивал идею сделать какой-то упавший космический корабль. А тут как-то само собой всё произошло, — рассказал корреспонденту НГС Юрий Ушаков.