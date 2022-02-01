Театры отменяют и переносят спектакли из-за распространения коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске театр «Красный факел» перенес на апрель спектакли с целой недели февраля «в связи с осложненной эпидситуацией».
В учреждении были зафиксированы «единичные случаи коронавируса», сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Красного факела». Также сотрудники болеют ОРВИ.
— Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты в соответствии с приведенной таблицей. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения, — говорится в сообщении театра.
В Музыкальном театре из-за болезни артиста был отменен спектакль «Дуброffский», который должен был состояться 3 февраля. Как объяснил корреспонденту НГС директор — художественный руководитель Леонид Кипнис, результаты ПЦР артиста еще не пришли, поэтому в учреждении решили перестраховаться.
В НОВАТе ситуация «находится под контролем». Как сообщили в пресс-службе театра, все артисты вакцинированы и многие уже ревакцинированы от коронавируса. Театр ограничил количество приглашенных из столицы артистов. Сейчас ни один спектакль не отменен и не перенесен.
Такая же ситуация в «Глобусе» — театр не меняет свое расписание.
СЮЖЕТ
Сегодня в Новосибирске прошло совещание оперативного штаба по коронавирусу, на котором обсуждалось введение дополнительных ограничительных мер из-за активного распространения ковида.
Также 1 февраля был установлен новый антирекорд по заболеваемости ковидом — его обнаружили у 715 человек.