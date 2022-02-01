Театры отменяют и переносят спектакли из-за распространения коронавируса в Новосибирске

В Новосибирске театр «Красный факел» перенес на апрель спектакли с целой недели февраля «в связи с осложненной эпидситуацией».



В учреждении были зафиксированы «единичные случаи коронавируса», сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Красного факела». Также сотрудники болеют ОРВИ.

— Спектакли с 1 по 6 февраля включительно будут перенесены на апрельские даты в соответствии с приведенной таблицей. Билеты на перенесенные показы действительны с сохранением мест. Также вы можете сдать билеты по месту приобретения, — говорится в сообщении театра.