НОВАТ пересчитал зрителей на новогодних спектаклях

В новогодние праздники в НОВАТе побывали 17 тысяч зрителей. Как сообщили в театре, это данные с 29 декабря по 9 января. Особый ажиотаж вызвали балеты «Щелкунчик» и опера-сказка «Морозко».

Сейчас в театре идут две постановки «Щелкунчика» — в хореографии Василия Вайнонена и Начо Дуато.

— В постановке Вайнонена задействованы дети. С 1 января в хореографическом училище каникулы, поэтому участвовать в балете они не могут. Для того чтобы у зрителей была возможность смотреть «Щелкунчика», мы и даем его еще и в хореографии Дуато. С 21 по 29 декабря было 9 спектаклей Вайнонена, где побывали более 10 тысяч зрителей. А с 29 декабря по 4 января десять «Щелкунчиков» Дуато, которые посмотрели около 12 тысяч человек, — рассказали корреспонденту НГС в НОВАТе.