«48 часов» в Новосибирске: посмотрите на людей в пузырях, дом на колесиках, выборы с обманом и ожившие витрины

Обойти все фестивальные места за 48 часов было достаточно сложно, несмотря на то, что находились они почти все в центральной части города, а 2ГИС даже сделал на своей карте специальный слой почти с половиной локаций. Отдельные уличные перформансы или шли недолго по времени, или не выдерживали заявленный в расписании временной интервал. Например, корреспонденты НГС довольно долго пытались поймать перформанс с передвижным домом, который вечно перемещался не по расписанию в другое место. А еще один дом, который, если верить информации в 2ГИС, якобы расположился на дереве в Первомайском сквере, журналист просто не нашел. На месте, где этот арт-объект был заявлен, стояли какие-то металлические леса, но самого дома не было.

