«48 часов» в Новосибирске: посмотрите на людей в пузырях, дом на колесиках, выборы с обманом и ожившие витрины

У Оперного театра в Новосибирске установили огромный пузырь с человеком внутри
В Новосибирске прошел фестиваль современного искусства «48 часов». В этом году он совпал с выборами в Госдуму и шел все выходные (хотя некоторые выставки можно будет посмотреть еще несколько дней). Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на нескольких интересных площадках фестиваля, хотя это было сложно сделать: точек, где что-то происходило, насчитывалось около пятидесяти.
Организаторы фестиваля — новосибирский Гёте-Институт, авторы немецкого фестиваля «48 часов Нойкёльн» и центр культуры ЦК19. Так уж случилось, что в этом году фестиваль совпал с выборами в Госдуму: длился с вечера пятницы,
Излишне критически настроенная часть новосибирцев, возможно, могла посчитать это иностранным вмешательством в выборный процесс: ходят тут всякие по городу, непонятные объекты расставляют где попало, да на выставки зазывают всех подряд. Но другая часть горожан могла им возразить: мол, фестиваль вывел из дома довольно много молодых новосибирцев, которые в иное время могли бы там — дома — и остаться. А так, глядишь, сходили посмотреть на искусство, да заодно на избирательный участок заглянули.
Гуляющих в эти дни по городу людей, кто сверял свои передвижения с фестивальными картами-буклетами или просто интересовался у прохожих: «Где 48 часов?», встречалось достаточно много. Всего в Новосибирске было около 50 мест, где проходила выставка, уличный перформанс или стоял/висел какой-нибудь арт-объект. Как развешанные в разных местах города парашютики, в которых был свой смысл: надо было лишь считать с них QR-код. А съехалось в эти дни в Новосибирск около сотни участников и журналистов из разных городов России, Германии и Узбекистана. Всего же в фестивале участвовало порядка 300 человек.
— Идея — на один уик-энд, на 48 часов сделать город центром современной культуры. И мы — Новосибирск — вдохновили наших коллег из Ташкента (ташкентский Гёте-Институт. — Прим. ред.), и вот в конце этой недели пройдет фестиваль «48 часов Ташкент». Это тоже, я считаю, интересно. То есть история «48 часов» стала по миру расползаться. В Берлине он изначально был, потом в Новосибирске (в 2019 году. — Прим. ред.), а теперь — в Ташкенте, — рассказала PR-менеджер Гёте-Института и фестиваля Елена Носова.
В Новосибирск ташкентские художники привезли проект «Элемент»: фотография, инсталляция и видео-арт. Выставка разместилась в ЦК19. А из Новосибирска на фестиваль в Ташкент уедут работы новосибирской художницы Маяны Насыбулловой — ее знаменитые Ленины.
Фестиваль современного искусства совпал не только с выборами, но и с III Международной триеннале современной графики, которая открылась в новосибирском Художественном музее. Опасение у организаторов «48 часов» были лишь в том, что перед выборами они не смогут разместить рекламу из-за того, что всё занято выборной темой. Но всё обошлось. А совпадение с триеннале оказалось еще и полезным: два крупных мероприятия прорекламировали друг друга.
— Не могу сказать, что были какие-то прям неожиданные ситуации. С уличным искусством сложно. Потому что мы делали всё официально, согласовывали все пространства, чтобы не было ничего нелегального. Иногда это затягивалось, иногда встречало непонимание жителей двора, в котором мы хотели что-то устроить. Но это всё — рабочие моменты, не скажу, что мы не были к этому готовы. Не были готовы, наверное, к количеству посетителей: из-за пандемии приходилось ограничивать количество людей на площадках, и люди терпеливо стояли и ждали на улице, — пояснила Елена Носова.
Обойти все фестивальные места за 48 часов было достаточно сложно, несмотря на то, что находились они почти все в центральной части города, а 2ГИС даже сделал на своей карте специальный слой почти с половиной локаций. Отдельные уличные перформансы или шли недолго по времени, или не выдерживали заявленный в расписании временной интервал. Например, корреспонденты НГС довольно долго пытались поймать перформанс с передвижным домом, который вечно перемещался не по расписанию в другое место. А еще один дом, который, если верить информации в 2ГИС, якобы расположился на дереве в Первомайском сквере, журналист просто не нашел. На месте, где этот арт-объект был заявлен, стояли какие-то металлические леса, но самого дома не было.
В целом же всё было интересно и необычно. На сотрудничество с фестивалем шли не только разные площадки, которые для этого предназначены, но и бары, и даже гостиница «Центральная». Здесь в номерах расположилась одна из фестивальных площадок, а на экране в ресторанном дворике одним из вечеров показали видеоперформанс из Берлина «Ожившие витрины».
Фестиваль «48 часов Новосибирск» завершился, но некоторые экспозиции продолжают работать до сих пор. На какую из них можно попасть платно, а на какую — бесплатно, нужно выяснять по месту проведения выставок. Мы перечисляем все фестивальные проекты, на которые еще можно успеть сходить:
До 24 сентября показывают граффити в галерее уличного искусства «100 квадратов» в Центральном парке (ул. Ядринцевская, 37, корпус 1).
До 26 сентября работает выставка в галерее Fab.8 (ул. Фабричная, 8).
До 1 октября — в лофт-квартале «На Фабричной» в ТЦ Grunge & Cubic (ул. Фабричная, 25 и 27).
До 1 октября — выставка в пространстве «Арт Ель» (ул. Романова, 23).
До 11 октября — выставка в «Доме да Винчи» (ул. Коммунистическая, 34).
До 17 октября продлятся три выставки в ЦК19 (ул. Свердлова, 13).
До 17 октября пройдет выставка книг с акцентом на оформление в НГОНБ (ул. Советская, 6).
11 сентября 2019 года НГС рассказал о первом в городе фестивале «48 часов Новосибирск»: сначала представил программу, а позже сделал репортаж с одной из самых необычных выставок. В отдельном материале НГС описал необычную дискуссию арт-группы «Грязные женщины» о женском теле, сексуальности, праве женщины получать удовольствие от своего тела, о мастурбации и других вещах. Кстати, выставка «Грязных женщин», которая на втором фестивале прошла в Мастерской Крикливого и Панькова, по мнению многих, была одной из самых интересных.