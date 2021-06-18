Бывшая солистка группы Silenzium сняла свой клип с чувственными танцами

Бывшая солистка новосибирской группы Silenzium Елизавета Филатова сделала свой проект — группу SOYKA, которая сняла свой первый клип с чувственными танцами и вечным летом на песню «Друзьями».
Идея клипа принадлежит всей группе. Елизавета Филатова рассказала журналисту НГС, что ей всегда хотелось совместить музыку и танец:
— Это огромное поле для творчества. Ребята из Action dance laboratory — Алина Новикова и Денис Божков — поставили чувственный танец специально под нашу песню, максимально выразив идею клипа. У нас получилось передать атмосферу молодости и вечного лета. Музыку мы полностью пишем сами. Иногда я сочиняю основу, а музыканты группы Игорь Вагнер и Иван Филатов создают аранжировки. Иногда наоборот: я сочиняю вокальные партии на готовый музыкальный материал. Тексты пишу я.
Этот клип группа снимала в течение дня в новосибирской фотостудии в мае. Больше всего времени заняла подготовка.
— Мы много общались с оператором-постановщиком и монтажером Денисом Черниковым и придумывали, как сделать так, чтобы клип получился динамичным, красивым и интересным. Денис собрал огромную команду очень идейных ребят, с которыми было приятно и легко работать, — поясняет солистка группы.
Поскольку съемка проходила в мае, а коллективу хотелось максимально передать летнюю атмосферу, они решили добавить в пространство студии побольше комнатных растений. Для этого специально перевозили растения из музыкального колледжа в студию на «Газели».
— Хорошо, что нам попался очень бережный водитель, растения чувствуют себя хорошо, — замечает Елизавета Филатова.
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