Бывшая солистка группы Silenzium сняла свой клип с чувственными танцами

Бывшая солистка новосибирской группы Silenzium Елизавета Филатова сделала свой проект — группу SOYKA, которая сняла свой первый клип с чувственными танцами и вечным летом на песню «Друзьями».



Идея клипа принадлежит всей группе. Елизавета Филатова рассказала журналисту НГС, что ей всегда хотелось совместить музыку и танец:

— Это огромное поле для творчества. Ребята из Action dance laboratory — Алина Новикова и Денис Божков — поставили чувственный танец специально под нашу песню, максимально выразив идею клипа. У нас получилось передать атмосферу молодости и вечного лета. Музыку мы полностью пишем сами. Иногда я сочиняю основу, а музыканты группы Игорь Вагнер и Иван Филатов создают аранжировки. Иногда наоборот: я сочиняю вокальные партии на готовый музыкальный материал. Тексты пишу я.