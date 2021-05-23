Красивые сибирячки со скрипками представили новый клип на композицию Баха

Группа Silenzium из Новосибирска сняла новый клип на композицию Баха Toccata and Fugue in D-minor . Съемки проходили на Алтае в течение трех дней.



Руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева рассказала журналисту НГС о том, что съемки проходили в районе Чемала, вдоль Катуни:



— Это кавер на композицию Баха. Моя авторская аранжировка — на нее ушло около месяца. Я довольна работой, потому что я сама видеооператор, сама снимала этот клип. Пожалуй, этим никто не занимается в России — чтобы сниматься и снимать самостоятельно. У нас нет никаких подрядчиков. Естественно, это не от хорошей жизни, а потому что у нас нет денег на это.