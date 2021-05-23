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Красивые сибирячки со скрипками представили новый клип на композицию Баха

Съемки проходили на Алтае в течение трех дней

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Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл

Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл

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Группа Silenzium из Новосибирска сняла новый клип на композицию Баха

Группа Silenzium из Новосибирска сняла новый клип на композицию Баха Toccata and Fugue in D-minor. Съемки проходили на Алтае в течение трех дней.

Руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева рассказала журналисту НГС о том, что съемки проходили в районе Чемала, вдоль Катуни:

— Это кавер на композицию Баха. Моя авторская аранжировка — на нее ушло около месяца. Я довольна работой, потому что я сама видеооператор, сама снимала этот клип. Пожалуй, этим никто не занимается в России — чтобы сниматься и снимать самостоятельно. У нас нет никаких подрядчиков. Естественно, это не от хорошей жизни, а потому что у нас нет денег на это.

Наталья Григорьева считает, что работа получилась достойной и интересной. Следующий клип группа будет снимать в Новосибирске.

Ранее мы рассказывали о том, какой клип сделала новосибирская группа Silenzium на музыку Вивальди — они снялись в мокрых платьях.

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SilenziumАлтайклипмузыкантыскрипка
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