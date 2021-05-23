Красивые сибирячки со скрипками представили новый клип на композицию Баха

Группа Silenzium из Новосибирска сняла новый клип на композицию Баха
Группа Silenzium из Новосибирска сняла новый клип на композицию Баха Toccata and Fugue in
Руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева рассказала журналисту НГС о том, что съемки проходили в районе Чемала, вдоль Катуни:
— Это кавер на композицию Баха. Моя авторская аранжировка — на нее ушло около месяца. Я довольна работой, потому что я сама видеооператор, сама снимала этот клип. Пожалуй, этим никто не занимается в России — чтобы сниматься и снимать самостоятельно. У нас нет никаких подрядчиков. Естественно, это не от хорошей жизни, а потому что у нас нет денег на это.
Наталья Григорьева считает, что работа получилась достойной и интересной. Следующий клип группа будет снимать в Новосибирске.
Ранее мы рассказывали о том, какой клип сделала новосибирская группа Silenzium на музыку Вивальди — они снялись в мокрых платьях.