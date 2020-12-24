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Новосибирские католики отметили сочельник — 15 завораживающих фото из кафедрального собора

В этом году порядок службы пришлось изменить

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В этом году праздник прошел в условиях пандемии

В этом году праздник прошел в условиях пандемии

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В Новосибирске католики отметили сочельник

В четверг, 24 декабря, в кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника.

В этом году из-за пандемии в соборе прошла не одна служба, как обычно, а четыре. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Показываем, как прошел сочельник в условиях пандемии.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Сочельник традиционно празднуют 24 декабря накануне Рождества

Сочельник традиционно празднуют 24 декабря накануне Рождества

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В этом году многое изменилось

В этом году многое изменилось

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Раньше в соборе устраивали множество мероприятий

Раньше в соборе устраивали множество мероприятий

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Однако в этом году порядок службы пришлось изменить

Однако в этом году порядок службы пришлось изменить

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Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день

Атмосферу в соборе создавали музыканты, которые играли целый день

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Десятки новосибирцев пришли, чтобы отметить сочельник

Десятки новосибирцев пришли, чтобы отметить сочельник

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И даже самые маленькие

И даже самые маленькие

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В прошлые годы проходила одна длинная служба

В прошлые годы проходила одна длинная служба

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Однако теперь ее пришлось разделить на четыре

Однако теперь ее пришлось разделить на четыре

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Между службами был часовой перерыв, в который проходила дезинфекция помещения

Между службами был часовой перерыв, в который проходила дезинфекция помещения

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И монахини, и прихожане были в масках

И монахини, и прихожане были в масках

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Также гостей просили соблюдать социальную дистанцию

Также гостей просили соблюдать социальную дистанцию

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И все-таки праздник состоялся

И все-таки праздник состоялся

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Хотя проходил он немного иначе

Хотя проходил он немного иначе

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Ранее в епархии рассказали, как в Новосибирске планируют встретить православное Рождество.

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католическое Рождествокостелсочельник
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КОММЕНТАРИИ (59)

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