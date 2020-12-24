Новосибирские католики отметили сочельник — 15 завораживающих фото из кафедрального собора

В четверг, 24 декабря, в кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска прошло празднование сочельника.

В этом году из-за пандемии в соборе прошла не одна служба, как обычно, а четыре. Между ними была дезинфекция собора, которая занимала час. Кроме этого, все мероприятия прошли с соблюдением эпидемиологических мер: посетителей просили находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Показываем, как прошел сочельник в условиях пандемии.