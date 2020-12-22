В епархии рассказали, как пройдет Рождество в Новосибирске

— Есть инструкция от управляющего епархией и Роспотребнадзора — там указано, что расстояние между людьми должно быть 1,5–2 метра, указано количество человек, которые могут зайти в храм в зависимости от его размера. Им необходимо быть в масках. Также у нас есть выведенная на улицу аудио- и видеотрансляция, чтобы те, кто не сможет зайти внутрь, могли помолиться на улице. На полу обязательно есть разметка в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. А все помазания будут делать с использованием одноразовых палочек в соответствии с требованиями. Также будет онлайн-трансляция рождественской службы из Вознесенского собора в прямом эфире на телеканалах ОТС и «Союз», — рассказали в Новосибирской епархии.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что в их полномочия не входит организация мероприятий — только соблюдение норм.

— Есть религиозный праздник, верующие желают его отметить. Они должны это делать, безусловно, с соблюдением санитарных требований — за этим следит правительство. А организация праздника — это полномочия органов местного самоуправления на территории муниципалитетов. Рождество и Крещение — это разные обряды, совершенно разные праздники. Но и тот и другой праздник должны проходить с соблюдением мер санитарной безопасности, — прокомментировал Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.