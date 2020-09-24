«Красный факел» поставил спектакль про гангстера — его премьеру задержали на полгода. 10 фото из театра

В новосибирском театре «Красный факел» поставили новый спектакль «Карьера Артуро Уи» по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта. 25 и 26 сентября на сцену выйдут больше 30 актёров «Красного факела», это практически вся труппа театра — зрителям представят трёхчасовой гангстерский фарс московского режиссёра Глеба Черепанова.

Наши корреспонденты побывали на пресс-показе, который был ещё в марте, перед тем как закрылись все театры из-за пандемии. Премьеру пришлось отложить на полгода.