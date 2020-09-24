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«Красный факел» поставил спектакль про гангстера — его премьеру задержали на полгода. 10 фото из театра

«Карьеру Артуро Уи» немецкого драматурга Бертольда Брехта будет играть почти вся труппа театра

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В главной роли Андрей Яковлев&nbsp;

В главной роли Андрей Яковлев 

Премьера спектакля «Карьера Артура Уи» в театре «Красный факел»

В новосибирском театре «Красный факел» поставили новый спектакль «Карьера Артуро Уи» по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта. 25 и 26 сентября на сцену выйдут больше 30 актёров «Красного факела», это практически вся труппа театра — зрителям представят трёхчасовой гангстерский фарс московского режиссёра Глеба Черепанова.

Наши корреспонденты побывали на пресс-показе, который был ещё в марте, перед тем как закрылись все театры из-за пандемии. Премьеру пришлось отложить на полгода.

В спектакле задействована почти вся труппа театра&nbsp;

В спектакле задействована почти вся труппа театра 

О том, что премьера для зрителей откладывается, актёры знали уже в марте.

— Печально, конечно. Премьера — это такой спектакль-ребёнок, который вот-вот должен родиться, а он не рождается, — говорил актёр «Красного факела» Павел Поляков.

Премьера должна была состояться ещё весной

Премьера должна была состояться ещё весной

Театр называет спектакль зрелищем, которое будет не в бровь, а в глаз. Пьеса немецкого драматурга Бертольда Брехта — о том, как Гитлер и его партия шли к власти, однако ещё в начале прошлого века автор акцентировал на том, что не нужно проводить исторические параллели и искать прототипы в каждом герое.

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— Есть такие люди, которые выгодны кому-то, и этих людей очень сильно продвигают. А этот человек сильно верит в то, что он очень талантливый, а им пользуются, — охарактеризовал своего героя актёр Андрей Яковлев, сыгравший главную роль в спектакле.

Спектакль идёт три часа

Спектакль идёт три часа

По словам режиссёра спектакля Глеба Черепанова, политика в пьесе лежит на поверхности, но зритель может увидеть больше.

Премьера состоится 25 и 26 сентября

Премьера состоится 25 и 26 сентября

— Мне кажется, важно найти что-то, что бы в тебе отзывалось. И как-то в тебе нажимало бы на что-то больное, — отметил режиссёр Глеб Черепанов. — И мне кажется, эта тема карьеры в принципе. Как человек делает карьеру, и за счёт чего он её делает, и какими способами он добивается успеха, общественного успеха, признания, вот эта тема, например, меня волновала.

Спектакль поставил московский режиссёр Глеб Черепанов

Спектакль поставил московский режиссёр Глеб Черепанов

Для тех, кто не знаком с пьесой Брехта, достаточно понять фабулу, которую тонко преподносит зрителям театр в описании спектакля:

— Артуро Уи — мелкий гангстер, примитивный авантюрист. Однако у его соратников планы куда масштабнее. Шаг за шагом они проталкивают его к захвату власти над Чикаго. Шантаж, поджоги, убийства — они не остановятся ни перед чем. И вот уже Артуро Уи — отрепетировав речь, осанку, жесты, — подобен шекспировскому герою. И одного города ему мало.

Спектакль по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта

Спектакль по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта

Во время спектакля на сцене неожиданно появляется сам режиссёр, который пытается помочь зрителю разобраться в ситуации, но сам становится жертвой соратников Артуро.

В спектакле много музыки, юмора и хореографии&nbsp;

В спектакле много музыки, юмора и хореографии 

Сегодня в новосибирском театре «Глобус» пройдёт премьерный показ спектакля «Танго морген, танго пли» по мотивам страшных реальных историй, рассказанных новосибирцами.

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Красный факелтеатр
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