«Красный факел» поставил спектакль про гангстера — его премьеру задержали на полгода. 10 фото из театра

Премьера спектакля «Карьера Артура Уи» в театре «Красный факел»
В новосибирском театре «Красный факел» поставили новый спектакль «Карьера Артуро Уи» по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта. 25 и 26 сентября на сцену выйдут больше 30 актёров «Красного факела», это практически вся труппа театра — зрителям представят трёхчасовой гангстерский фарс московского режиссёра Глеба Черепанова.
Наши корреспонденты побывали на пресс-показе, который был ещё в марте, перед тем как закрылись все театры из-за пандемии. Премьеру пришлось отложить на полгода.
О том, что премьера для зрителей откладывается, актёры знали уже в марте.
— Печально, конечно. Премьера — это такой спектакль-ребёнок, который вот-вот должен родиться, а он не рождается, — говорил актёр «Красного факела» Павел Поляков.
Театр называет спектакль зрелищем, которое будет не в бровь, а в глаз. Пьеса немецкого драматурга Бертольда Брехта — о том, как Гитлер и его партия шли к власти, однако ещё в начале прошлого века автор акцентировал на том, что не нужно проводить исторические параллели и искать прототипы в каждом герое.
— Есть такие люди, которые выгодны кому-то, и этих людей очень сильно продвигают. А этот человек сильно верит в то, что он очень талантливый, а им пользуются, — охарактеризовал своего героя актёр Андрей Яковлев, сыгравший главную роль в спектакле.
По словам режиссёра спектакля Глеба Черепанова, политика в пьесе лежит на поверхности, но зритель может увидеть больше.
— Мне кажется, важно найти что-то, что бы в тебе отзывалось. И как-то в тебе нажимало бы на что-то больное, — отметил режиссёр Глеб Черепанов. — И мне кажется, эта тема карьеры в принципе. Как человек делает карьеру, и за счёт чего он её делает, и какими способами он добивается успеха, общественного успеха, признания, вот эта тема, например, меня волновала.
Для тех, кто не знаком с пьесой Брехта, достаточно понять фабулу, которую тонко преподносит зрителям театр в описании спектакля:
— Артуро Уи — мелкий гангстер, примитивный авантюрист. Однако у его соратников планы куда масштабнее. Шаг за шагом они проталкивают его к захвату власти над Чикаго. Шантаж, поджоги, убийства — они не остановятся ни перед чем. И вот уже Артуро Уи — отрепетировав речь, осанку, жесты, — подобен шекспировскому герою. И одного города ему мало.
Во время спектакля на сцене неожиданно появляется сам режиссёр, который пытается помочь зрителю разобраться в ситуации, но сам становится жертвой соратников Артуро.
Сегодня в новосибирском театре «Глобус» пройдёт премьерный показ спектакля «Танго морген, танго пли» по мотивам страшных реальных историй, рассказанных новосибирцами.